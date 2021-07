Desde Formosa valoraron el rol de la Prefectura Naval Argentina que ayer celebró 211 años de vida

Compartir

Linkedin Print

Ayer se cumplieron 211 años del nacimiento de la Prefectura Naval Argentina, fundada al poco tiempo de la Revolución de Mayo en nuestro país. Se considera como el nacimiento de la Prefectura Naval Argentina el día 30 de junio de 1810, ya que en esa fecha y mediante un decreto de la Primera Junta de Gobierno, se designa al frente de la primera Capitanía de Puerto de las Provincias Unidas del Rio de la Plata a Martín Jacobo Thompson, quien por entonces era alférez de fragata de la Armada Real Española y que llegara luego a Coronel de Marina en 1815.

Se trata de la principal fuerza de seguridad naval del país. Actúa bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad, protegiendo todas las vías de navegación interiores y exteriores de Argentina.

En ese sentido, el prefecto principal Eduardo Antonio Escalada, jefe de la Prefectura de Formosa, expresó unas sentidas palabras en el marco de un nuevo aniversario de vida institucional.

“A lo largo de estos dos siglos la institución se fue extendiendo a lo largo y ancho del país, una de las primeras dependencias de fines de 1800 es la Prefectura Formosa en la cual el cariño y el respeto mutuo con la sociedad formoseña se refleja día a día. Desde el 20 de marzo del año pasado hasta la fecha hemos tenido que adjuntar el problema de la pandemia a la ya problemática histórica que tiene esta jurisdicción respecto al contrabando, al cruce ilegal de personas, de estupefacientes y demás. Tuvimos que adjuntar esta problemática, reorganizarnos operativa y logísticamente y desde ese momento hasta la fecha el trabajo continúa y tampoco sabemos hasta cuándo, la institución reforzó la presencia institucional las 24 horas del día en el agua, en el río con el objetivo principal y tratar de impedir lo máximo el cruce de personas para que el virus no pueda circular o circule lo menos posible”, expresó.

Agradeció en ese maco “al Ministerio de Seguridad de la Nación como a mis mandos naturales desde Corrientes y Buenos Aires por el apoyo logístico que hemos tenido y también a todos los organismos de la provincia de Formosa tanto del Ministerio de Seguridad como el de Desarrollo, hemos y estamos trabajando día a día en esto. También agradezco profundamente al personal a mi cargo, en este año y casi seis meses desde que estamos enfrentando este flagelo no solo dieron todo en lo profesional sino que también debieron redoblar sus esfuerzos en lo personal, habida cuenta de que nosotros estamos en primera línea, el personal tiene familia, amigos, tiene su vida particular más allá de la profesión y en un acto lejos de ser egoísta al día de la fecha han puesto todo y van a seguir poniendo todo hasta que el señor presidente determine que la pandemia ha finalizado”.

Seguidamente se refirió al comportamiento del río Paraguay que si bien está en bajante, su situación es muy distinta al río Paraná que está registrando una bajante histórica. “”Hay que tener en cuenta y diferenciar lo que es el río Paraná del Paraguay, independientemente que a lo largo de su curso tiene distintos afluentes y características sus terrenos, el río Paraná a lo largo de su curso tiene muchísimas represas en las cuales regulan su caudal e agua. Por supuesto que al no haber precipitaciones en los niveles normales estas son las consecuencias que se están viendo en el río Paraná, el río Paraguay si bien también está sufriendo la escasez de precipitaciones en las nacientes del río y sus afluentes, todavía lo regula el pantanal, tiene una regulación natural. La diferencia con el Paraná y el Paraguay es que en el Paraná el hombre puede echar mano y en el Paraguay no, entonces volvimos a una tendencia a la baja, hace aproximadamente un mes que el río ha descendido considerablemente, en este momento estamos en 1,60 en el puerto local, pero la información que tenemos es que estos niveles se van a mantener en el mes de julio, no vamos a estar alcanzando los niveles históricos que tuvimos en el último trimestre del año pasado donde se alcanzó al menos 0,44 centímetros de bajante extraordinaria que eso había pasado allá por el año 1944, no tenemos esa información, sí que vamos a tener poco caudal de agua, siempre deseando que llueva, es la única solución que tenemos al respecto”.

Para finalizar dijo que la navegación, “con este caudal de agua está garantizada plenamente la seguridad, la hidrovía funciona perfectamente, el canal de navegación desde el ingreso al país en el Pilcomayo hasta su finalización en confluencia está plenamente navegable con los niveles de seguridad totalmente operativos, gracias a Dios no hemos teniendo ningún tipo de novedad, tenemos las costeras que de manera permanente están buscando información a través de radio frecuencia con los capitanes, ellos acorde a la ley de navegación tienen la obligación de informarnos cualquier novedad que ellos observen de cualquier tipo que tenga relación a que vaya a ser un obstáculo o un peligro a la navegación que gracias a Dios por el momento no hemos recibido ningún tipo de novedad al respecto, la navegación de la hidrovía en esta zona está totalmente normal y las condiciones de seguridad son normales y están garantizadas”.

Compartir

Linkedin Print