Desde hoy está disponible la inscripción a la segunda convocatoria de dos de las líneas de las becas Progresar

El Gobierno nacional oficializó la segunda convocatoria del año que rige hasta el 31 de agosto. Días atrás se confirmó la suba del monto de la beca de $ 13.000 a $ 20.000

El Gobierno nacional oficializó la segunda convocatoria del año a la inscripción a la becas Progresar, que estará disponible desde este viernes 14 de julio hasta el 31 de agosto de este año.

A través de la resolución 1479/2023, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Educación confirmó la convocatoria al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos para sus líneas “Finalización de la Educación Obligatoria y Fomento de la Educación Superior”; y becas “para el Fomento de la Educación Superior en Enfermería”.

Desde la cartera a cargo de Jaime Perczyk se aclaró que el plazo de inscripción establecido “podrá ampliarse conforme con las necesidades del sistema”.

Además de habilitar la inscripción a la segunda convocatoria del año, Perczyk junto al ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaron esta semana la suba del monto del Progresar de $ 13.000 a $ 20.000, lo que representa un incremento superior al 50%.

Desde el mes de agosto habrá “un millón setecientos mil chicos que reciben esta beca de 13.000 pesos, que van a cobrar 20.000 pesos y la van a cobrar los 12 meses”, manifestó el titular del Palacio de Hacienda y precandidato a presidente de Unión por la Patria.En tanto, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicaron que la beca de 20 mil pesos incluye un plus por conectividad, sobre lo cual se detalló en un comunicado que “se cobra el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el período, acreditando la condición de alumno regular”.

Desde diciembre de 2021, el programa de becas Progresar se amplió para incluir a estudiantes de 16 y 17 años, así como también contempla otras poblaciones para las cuales varían los requisitos de edad. En este sentido, cuenta con cuatro tipos de becas: Progresar Obligatorio (que incluye la línea 16 y 17), Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo.

El programa tiene como objetivo fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, promoviendo la finalización de la educación obligatoria y fomentando la educación superior y cursos de formación profesional.Los jóvenes que cumplan con los requisitos pueden inscribirse en la página oficial o la app del programa, cuando se habilite la inscripción correspondiente para cada una de las líneas del plan. La primera convocatoria rigió desde el 1° de marzo al 30 de abril para nivel obligatorio y nivel superior.

A esta altura del año se mantenía abierta solo la convocatoria al Progresar Trabajo -que rige hasta el 30 de noviembre- hasta que hoy se sumaron las líneas de Finalización de la Educación Obligatoria y Fomento de la Educación Superior, y de Fomento de la Educación Superior en Enfermería.Mientras los beneficiarios cobran el 80% del monto de la beca durante la cursada y el 20% restante al certificar regularidad durante el año o curso, los estudiantes avanzados de nivel superior (terciario o universitario) cobran el 100% del monto.Cuáles son los requisitos para acceder al ProgresarProgresar nivel obligatorio- Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.- Ser alumna/o regular de una institución educativa.- Tener entre 16 y 24 años cumplidos.- Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.- Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.- Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Progresar nivel superior- Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI.- Ser alumna/o regular de una institución educativa.- Tener entre 17 y 24 años de edad cumplidos.- Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos.- Estudiantes de enfermería sin límite de edad.- Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.- Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.- Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).Para el Progresar de nivel obligatorio es requisito tener entre 16 y 24 años cumplidosProgresar Enfermería- Ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco (5) años de en el país y DNI.- Ser mayor de 17 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin limite de edad.- Ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).- Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.- Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal.

Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE.Progresar Trabajo- Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.- Tener entre 18 y 24 años cumplidos.- Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.- Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.- La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).