Desde hoy se encuentran habilitadas las preinscripciones para las ofertas académicas 2024

La Dirección de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, informó que desde el viernes 9 y hasta el 16 febrero, se desarrollará el proceso de preinscripción online para las carreras de Formación Docente y Técnica, cohorte 2024, en los Institutos Superiores de Gestión Estatal y Privada de todo el territorio provincial.

El mismo, será a través del sitio web de la cartera educativa provincial: www.formosa.gob.ar/educacion/preinscripcioneducacionsuperior que estará habilitado a partir de las 9 horas, hasta la fecha mencionada o bien hasta completar los cupos disponibles.

El aspirante podrá completar su inscripción solo si presenta o envía el comprobante emitido por el sistema y esté registrado en la base de datos; no se permitirán modificaciones una vez preinscripto; la preinscripción en múltiples establecimientos no se encuentra permitida. En el caso que el estudiante figure como “inscripto” en el ciclo lectivo anterior, deberá actualizar su situación, lo cual se indicará mediante una leyenda en su comprobante de inscripción.

Resulta importante mencionar que, cada uno de los trayectos técnicos cuentan con un año de duración y las tecnicaturas, tres. Así también, aquellas/os interesadas/os en las actualizaciones y especializaciones académicas “Postitulos” tendrán la posibilidad de preinscribirse próximamente.

Entre las ofertas de Formación Docente y Técnica a implementarse en centros escolares de gestión estatal, se encuentran: en Formosa capital, Instituto Superior de Formación Docente (I.S.F.D) en Educación Física: Trayecto Técnico Profesional Inicial en Guardavidas. Postítulo: Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Física y Deportes para personas con discapacidad; Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (I.S.F.D. y T.) para el Nivel Inicial: Trayecto Técnico Profesional Inicial en Asistencia Administrativa.

También, Postítulo: las actualizaciones académicas en TIC para el Nivel (Primario, Secundario, Superior) y en enseñanza de las Ciencias Naturales para el Nivel Primario; I.S.F.D. y T. “Félix Atilio Cabrera”: Trayecto Técnico Profesional en Tornería y Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información. Postítulos: las especializaciones en Matemática con foco en (Álgebra/Geometría) Nivel Primario y en TIC con foco en Ciencias Sociales para el Nivel Primario, y las actualizaciones académicas en Lengua para el Nivel Secundario con foco en (Gramática/Desarrollo de Capacidades) y en enseñanza de las Ciencias Naturales para el Nivel Primario.

Además en el Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi”: las tecnicaturas superiores en Diseño de Comunicación Visual y en Músico Social. Postítulo: las especializaciones en Música para el Nivel Primario y en Música para el Nivel Secundario; en el Instituto Superior Profesorado de Arte de Formosa (I.S.P.A.F.): los Trayectos Técnicos Profesionales de Asistente en Escenografía Artística y en Streaming, además de Operador Técnico de Estudios de Radio y TV (Convenio con el ISER). Postítulo: la Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Intercultural Bilingüe (Nivel Primario)y la Especialización en Danza Folclórica para el Nivel Superior.

En la Escuela Normal Superior “República del Paraguay”: Trayecto Técnico Profesional en Electricidad Industrial. Postítulos: Actualización Académica de Nivel Superior en Didáctica de las Prácticas de Lenguaje y Educación Literaria, Especialización en TIC con foco en Ciencias Naturales para el Nivel Primario, Actualización Académica en Lengua para el Nivel Secundario con foco en (Gramática/Desarrollo de Capacidades) y Especialización en Matemática con foco en (Álgebra/Geometría/otros) Nivel Primario.

Por su parte, en el Instituto Superior de Formación Policial: las tecnicaturas superiores en Seguridad Pública y en Seguridad Penitenciaria; en el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”: las tecnicaturas superiores en Mecatrónica, Desarrollo de Software Multiplataforma, en Química Industrial y en Telecomunicaciones; en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Sede Regional Formosa-Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”): Realizador Cinematográfico y Audiovisual.

En Clorinda, en el I.S.F.D. y T. “Don Cristóbal Aguirre”: Profesorado de Educación Tecnológica y las tecnicaturas superiores en Diseño de Comunicación Visual, en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información, en Desarrollador de Software y en Gestión de la Producción Agropecuaria.

En la localidad de General Manuel Belgrano, en el I.S.F.D. y T.: la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria y el Trayecto Técnico Profesional en Producción Vegetal Intensiva. Postítulos: Actualización Académica de Nivel Superior en Didáctica de las Prácticas del Lenguaje y Educación Literaria y la Actualización Académica para el Nivel Secundario; la transversalidad de la lectura y la escritura en las prácticas docentes.

En el Anexo Misión Tacaaglé (I.S.F.D. y T. General Belgrano): Tecnicatura Superior en Producción e Industrialización Frutihortícola. Postítulo: Especialización en Práctica para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática para la Educación Secundaria.

Asimismo, en el Anexo Riacho He Hé (I.S.F.D. y T. “Juan Domingo Perón” de Laguna Blanca): Trayecto Técnico Profesional en Producción Vegetal Intensiva. Postítulo: Actualización Académica en la enseñanza de las Ciencias Naturales desde el enfoque de la Educación Ambiental Integral para el Nivel Secundario.

En el I.S.F.D. y T. de El Espinillo: los trayectos técnicos profesionales en Producción Vegetal Intensiva y en Producción Porcina. Postítulo: Actualización Académica en la enseñanza de las Ciencias Sociales desde el enfoque de la Educación Ambiental Integral para el Nivel Secundario.

En Laguna Blanca, I.S.F.D. y T. “Juan Domingo Perón”: Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información. Postítulos: Especialización Docente en Educación Rural para el Nivel Secundario, Actualización Académica en enseñanza de las Ciencias Naturales para el Nivel Primario y Especialización en Ciencias Naturales desde el enfoque de la Educación Ambiental Integral para el Nivel Secundario.

Por su parte, en el I.S.F.D. y T. de Laguna Naineck: Tecnicatura Superior en Producción e Industrialización Frutihortícola.

Y en Villa General Güemes, en el I.S.F.D. y T. “Maestra Elba González”: los Trayectos Técnicos Profesionales en Producción Vegetal Intensiva e Inicial Asistente en Producción Avícola; Postítulo: Especialización Docente en Educación Rural para el Nivel Secundario.

En San Martín Dos, en el I.S.F.D. y T. «Maestro Laureano Gómez»: Trayecto Técnico Profesional de Asistente en Producción Caprina.

En la extensión Áulica Fortín Cabo 1° Lugones (el I.S.F.D. y T. de San Martín II): Trayecto Técnico Profesional Inicial en Apicultor.

En el I.S.F.D. y T. de Comandante Fontana: Trayecto Técnico Profesional en Cultivo Extensivo; Postítulo: Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Intercultural Bilingüe para el Nivel Primario.

Además, en el I.S.F.D. y T. de Ibarreta: Profesorado de Educación Tecnológica y los trayectos técnicos profesionales en Asistente en Producción Caprina e Inicial en Apicultor.

En el I.S.F.D. y T. de Estanislao del Campo “Máxima B. de Navarrete”: Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria con Orientación en Producción Animal y Trayecto Técnico Profesional en Cultivo Extensivo; Postítulo: Especialización Docente en Educación Rural para el Nivel Secundario.

En el I.S.F.D. y T. de Ingeniero Juárez: Trayecto Técnico Profesional Asistente en Producción Caprina y Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria con Orientación en Producción Animal; Postítulo: Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Intercultural Bilingüe para el Nivel Primario.

De la misma manera, en El Potrillo, I.S.F.D. y T. Intercultural Bilingüe: los trayectos técnicos profesionales de Asistente en Producción Caprina e Inicial en Apicultor; Postítulos: Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Intercultural Bilingüe para el Nivel Primario y Profesionalización Docente destinado a MEMAS.

Y en el I.S.F.D. y T. Intercultural Bilingüe de El Chorro: los trayectos técnicos profesionales de Asistente en Producción Caprina e Inicial en Apicultor; Postítulo: Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Intercultural Bilingüe para el Nivel Primario.

Siguiendo esta línea, en Las Lomitas, en el Instituto Superior “Brigadier Juan Facundo Quiroga”: Profesorado de Educación Tecnológica, Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria con Orientación en Producción Animal y los trayectos técnicos profesionales en Producción Vegetal Intensiva y de Asistente en Turismo, Recreación y Tiempo Libre; Postítulo: Especialización Docente en Educación Rural para el Nivel Secundario.

En el Anexo Pozo del Tigre, (Instituto Superior «Brigadier Juan Facundo Quiroga», Las Lomitas): Trayecto Técnico Profesional en Cultivo Extensivo; Postítulos: Actualización Académica en Indagación Escolar en las Ciencias Sociales y Especialización Docente en Educación Rural para el Nivel Secundario.

También en el Anexo Laguna Yema (I.S.F.D. y T. “Brigadier Juan Facundo Quiroga”, Las Lomitas): Trayecto Técnico Profesional de Asistente en Producción Caprina y Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria con Orientación en Producción Animal.

En Villa Dos Trece, en el I.S.F.D. y T. «Nación Latinoamericana»: Trayecto Técnico Profesional Inicial en Producción Avícola; Postítulo: Especialización en Matemática con foco en (Álgebra/Geometría/otros) Nivel Primario.

En El Colorado, I.S.F.D. y T. «República Federal de Alemania»: Trayecto Técnico Profesional de Asistente en Turismo, Recreación y Tiempo Libre y las tecnicaturas superiores en Desarrollador de Software y en Gestión de la Producción Agropecuaria; Postítulo: Actualización Académica de Nivel Superior en Didáctica de las Prácticas del Lenguaje y Educación Literaria.

En tanto que, en Mayor Villafañe, I.S.F.D. y T. “Víctor Manuel Almenara”: los trayectos técnicos profesionales Inicial: Elaborador de queso, en Producción Vegetal Intensiva y en Cultivos Extensivos: forraje. Postítulo: Especialización Docente en Educación Rural para el Nivel Secundario.

En el Anexo Palo Santo (I.S.F.D. y T. de Comandante Fontana): los trayectos técnicos profesionales en Cultivos Extensivos: forraje y en Diseño de Muebles de Madera; Postítulo: Especialización en Matemática con foco en (Algebra/Geometría/otros) Nivel Primario.