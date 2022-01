Desde Italia vienen a la carga por dos figuras de River Plate

Compartir

Aunque por estas horas todas las miradas están depositadas en los posibles desembarcos de Andrés Herrera y un delantero (ya cerró los arribos de Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Elías Gómez y Esequiel Barco) y el inminente naming del Monumental, lo que permitirá dar inicio a las reformas y ampliación del estadio, una noticia que llega desde el Viejo Continente promete romper la tranquilidad y armonía que hoy reina en River Plate.

Según la prensa italiana, equipos de la Serie A tienen en la mira al defensor paraguayo Robert Rojas y al mediocampista colombiano Jorge Carrascal. Los próximos días serán clave, ya que el mercado de pases en las principales ligas de Europa cierran el lunes 31 de enero.

Según informa el periodista Rudy Galetti, de Sky Sport, la Lazio, misma entidad que tuvo en carpeta a Fabrizio Angileri (¿se lo llevará libre en junio si el lateral izquierdo no renueva con el Millonario?), anhela reforzar su última parte del campo con el polifuncional guaraní. El hombre surgido de Guaraní puede desempeñarse tanto como marcador central como de lateral derecho. Además sabe desempeñarse dentro de una línea de 3.

“Se intensifican los contactos entre Lazio y el entorno de Robert Rojas. El poco tiempo disponible y el precio actual complican la negociación, pero el central de River Plate tiene muchas ganas de moverse. Las conversaciones continúan”, advirtió el cronista.

Aunque las Águilas, que figuran en la séptima posición del Calcio, en 16avos de la Europa League (chocará ante Porto de Portugal) y en cuartos de final de la Copa Italia (enfrentará a Milan), lo ponen como prioridad, lo cierto es que las tratativas no serán sencillas. Además del poco tiempo para negociar, vale recordar que Rojas cuenta con una cláusula de rescisión que ronda los 25 millones de dólares.

El oriundo de Concepción, que en el último tiempo se convirtió en una pieza importante para el Muñeco al ubicarse como lateral derecho, lleva disputados 71 partidos con la banda roja cruzada en el pecho, en los que marcó 8 goles y brindó dos asistencias.

Corriere dello Sport y Tuttosport, por su parte, hacen mención al deseo de Sampdoria de contratar a un jugador que aporte desequilibrio y gol por las bandas. En la mira figura Jorge Carrascal, quien actualmente no es prioridad para Marcelo Gallardo y cuenta con una fuerte competencia interna (Nicolás De La Cruz, Juan Fernando Quintero, José Paradela, Esequiel Barco, Tomás Pochettino, Agustín Palavecino y Santiago Simón, entre otros).

La intención del conjunto genovés, que navega por la parte baja de la tabla de posiciones de la Serie A -no gana hace 6 presentaciones-, es llevarse al colombiano a préstamo con una opción de compra.

