Desde la Academia «Don Julio Pereiro» destacaron la importancia del Día del Músico

Ayer se celebró en la Argentina el «Día del Músico», fecha se acordó en el año 2015 en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, un ícono del rock nacional, dueño de un legado que sigue hasta hoy.

En ese marco Florencia, una de las docentes de la Escuela de Música «Don Julio Pereiro», en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de la importancia de este día y de la música en la vida del ser humano.

«Es un día muy especial donde además se le da homenaje a un gran músico argentino por eso es mucho más notorio. La música es casi un estilo de vida, es muy difícil pensar vivir sin música, a la vez es como un instrumento de sanación para cualquier momento de la vida ya sea para un bebé, un niño, un adulto, la música en general no tiene ninguna contraindicación, todo lo que le da a la persona es positivo desde la creatividad, los sentimientos, los recuerdos, infinidades de cosas que a partir de la música uno puede adquirir, no tiene nada contradictorio», destacó.

Asimismo recordó que la academia ubicada en Padre Patiño 15 sigue trabajando durante todo el verano. «Seguimos trabajando, paramos unos días al comienzo del mes pero ahora arrancamos con los talleres de verano y luego seguimos con el ciclo lectivo que arranca en marzo, los talleres están destinados más que nada a una exploración lúdica, a través de la música ir conociendo algunos instrumentos y buscar la afinidad con alguno, esa es la idea, los talleres de verano son menos estructurados que los talleres que ya tienen que ver con la preparación de un instrumento en específico».

Al ser consultada sobre cuál es el instrumento que más se elije al momento de iniciarse en la práctica, contó que «hay como una especie de empate entre la guitarra y el violín, el ukelele es un boom ahora, hace cinco años vengo teniendo alumnos en esto, pero el año pasado tuve muchos chicos, casi 30, pero el violín y la guitarra son los más conocidos, los más pedidos, tal vez los chicos vienen con la idea de que van a tocar ese instrumento pero después en el camino encuentran otro y se pasan a ese, es como que la guitarra y el violín son los más conocidos más que nada».

Asimismo aseguró que «el ukelele es tendencia, hay muchos influencers, youtubers que hacen mucho contenido con este instrumento que si uno lo mira parece un juguete, es chiquito y demás, pero encontramos una dinámica y un sentido muy bueno porque es práctico, tiene solo 4 cuerdas y la misma técnica para tocar la guitarra si bien los acordes se forman de otra manera, entonces si a un niño de 3, 4 o 5 años le das un ukelele saca un sonido y toca, se puede acompañar desde el vamos y cuando sea más grande si uno le da una guitarra es mucho más sencillo el traspaso, ayudaría a que esa transición sea mucho más sencilla».

Para finalizar aseguró que no hay una edad para aprender a tocar un instrumento, siempre se puede aprender siempre y cuando haya ganas y práctica. «Estoy convencida de que siempre se puede aprender, hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo, una persona grande quizás tiene muchas ocupaciones y los instrumentos no tienen problemas pero el secreto está en tener tiempo para practicar, a los niños chiquitos si uno le da un instrumento y si le interesa va a aprender, pero una persona adulta si tiene ganas de tocar un instrumento ya desde el vamos tiene ganas, eso lo hace más importante, si se encuentra con un instrumento difícilmente no lo aprenda, a no ser que no tenga tiempo para practicarlo, pero no hay una condición de que hay edad para aprender».

Quienes quieran formar parte de la academia pueden acercarse a Padre Patiño 15 ya que las inscripciones se encuentran abiertas todo el año. Durante el ciclo lectivo las clases son por la mañana y la tarde de lunes a sábado.