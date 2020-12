Desde la apertura de los bares mermó la clausura por venta de bebidas alcohólicas fuera de horario

Compartir

Jorge Tarantini, director de Bromatología Municipal en una entrevista que brindó al Grupo de Medios TVO, comentó los alcances del trabajo que se realizaron este fin de semana en los locales gastronómicos donde informó que hubo dos clausuras de locales en la zona del “Mercadito paraguayo” por irregularidades en la habilitación. Además se llamó la atención de muchas personas que no utilizaban el barbijo en las mesas de los bares y tampoco respetaban el distanciamiento correspondiente, incumpliendo con el protocolo sanitario para la apertura de la actividad.

Asimismo indicó que en comparación con meses anteriores se redujo la venta de bebidas alcohólicas en horario no establecido. “Este fin de semana se clausuraron solo 14 comercios por venta de bebidas fuera del horario permitido, esto se da por la apertura de los bares y la posibilidad que tiene la gente ahora de salir a comer y tomar algo con amigos hasta las 1 de la mañana. Esto también da la posibilidad a la gente de no consumir o no comprar después de la 23 horas que como resultado hizo que las clausuras hayan mermado circunstancialmente de lo que va la pandemia”, dijo.

Además el Director de Bromatología expuso que “se continúan haciendo los controles preventivos, así como también las capacitaciones. Estamos de manera permanente dando aviso sobre todo para que cumplan con el protocolo establecido”.

Al consultarle sobre los niveles de acatamiento de seguridad dentro de la actividad gastronómico, señaló que “en general es bueno el acatamiento de los comercios, pero son los clientes los que no cumplen con el protocolo, por ejemplo el uso del barbijo cuando están sentados esperando la comida o bebida y el distanciamiento por parte de algunos empresarios gastronómicos, por lo que de manera permanente el personal de bromatología sale a controlar y a poner el distanciamiento y gestionar el uso de barbijo en determinadas mesas”.

Tarantini, reconoció que “los locales que se clausuraron este fin de semana no fueron por el incumplimiento del protocolo, sino que fueron porque no contaban con la habilitación correspondiente, además tenían ineficiencia en la infraestructura, falta de higiene, falta de fumigación poseían un libro de quejas , ni tampoco el cartel de sanidad. Esto hizo que se clausuren de manera preventiva hasta que se regularice la situación de estos bares que están en la zona del Mercadito por la calle San Martín, esas clausuras se hicieron básicamente por las deficiencias que se encontraron “.

A su vez explicó que el actuar de Bromatología a lo largo de todo los años fue controlar la higiene, infraestructura y el carnet de sanidad, “los bares nunca dejaron de trabajar, siempre se les controló en los horario que se les estaba permitido atender que era de 19 horas a 00 horas cuando hacían delivey y nunca encontramos tanta cantidad de deficiencia en un solo bar o restaurante”, señaló.

“Hay algunos casos que no tiene la posibilidad de renovar de manera rápida el carnet de sanidad o la habilitación, en esos casos se dan los plazos de 10 días hábiles para que realicen el tramite correspondiente y así dejar sin efecto el acta o la infracción, pero en estos casos cuando encontramos muchas deficiencias, infracciones en un solo rubro se procede al clausura preventiva”, sostuvo.

