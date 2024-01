Desde la Asociación Italiana invitan a una salida fotográfica al amanecer

Los integrantes del Taller de Fotografía de la Asociación Italiana, Franco Romero y Jorge Pérez, confirmaron que en este período de vacaciones es una buena excusa madrugar para salir a hacer fotografía.

Por ello se propone un encuentro para “fotografiar el amanecer” que se concretará mañana (miércoles) a las 6 horas donde la intención juntarse en cercanías al Puente sobre el Riacho Formosa y desde ahí salir a realizar fotos en la Costanera Vuelta a Formosa; además según informaron los organizadores la actividad es gratuita.

“La invitación es abierta a todos los amantes de la fotografía y en particular a quienes han participado de los talleres que venimos realizando desde hace 10 años en la Ciudad de Formosa”, comentó Franco Romero.

“La idea es cargar un poco de energía, ganarle al sol y al calor, por eso la hora. Y así también aquellos que quieran puedan ir a cumplir con sus trabajos”, explicó Jorge Pérez. Vale aclarar “esta es una actividad totalmente gratuita y buscamos generar conciencia sobre la importancia de inmortalizar grandes momentos a través de la fotografía”.

Además, Romero comentó que “esta acción se hace en grupo, para protegernos y socializar conocimientos. Las aventuras siempre que son compartidas brindan mayor placer”. Invitan a llevar agua, repelente, ropa cómoda, cámaras o teléfonos con baterías cargadas y memorias con espacio suficiente para hacer fotos.

“La fotografía tiene un componente personal muy grande, cada uno tiene forma particular de observar y eso lo plasma en cada foto. Y esa conexión a veces nos lleva a lugares inimaginables de nuestro interior y nos ayuda a comenzar de manera diferente”, explicó Jorge Pérez.

“Esta no va a ser la única salida. La intención es fortalecer este tipo de acciones para que las personas tengan actividades para realizar en estas vacaciones. Es abierta a toda la comunidad”, concluyeron.