Desde la CAPyMEF aseguraron que «hay mucha incertidumbre en relación a los precios»

El presidente de la CAPyMEF, Carlos Werlen en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca como ve el panorama en el sector, a propósito de los anuncios del gobierno del presidente Javier Milei. Aclaró que «hay una incertidumbre en relación a los precios”, al mismo tiempo que denunció que hay faltante de mercaderías.

Werlen comenzó diciendo: «hay una incertidumbre muy grande en relación a lo vaya a pasar con los precios porque no tenemos de referencia, tenemos faltante de mercadería, quita de bonificaciones, pagos anticipados, en fin, hay una mezcla de cosas que hace inviable el tema comercial y los días pasan y las elecciones ya han pasado. Necesitamos realmente cual es el panorama del futuro que vamos a tener».

Y añadió, «hay subas en el rubro de las golosinas de un 30 y 35 por ciento. Eso ya esta oficializado. Y lo que los productos de la canasta familiar, no tenemos lista de precios, pero sabemos que están todos a la espera de saber cuales son las medidas económicas y que, si hay una liberación en cuanto a precios, van a comenzar a recuperar el terreno perdido de los últimos años».

Comentó además, «había un informe que decía que entre los meses de agosto y septiembre, que hablaba de una estimación de un 70 o 90 por ciento de aumentos, que es un acumulativo de los últimos 3 años, esto llamó la atención, pero cuando comenzas a hacer analizar de los valores de los diferentes productos que no fueron en Precios Máximos, la diferencia era obvia y los valores estaban muy pisados y no se podían incrementar más allá de lo que el Gobierno decía, hablando de 24 o 36 meses a un 3 y pasar a 5 es que se dan esos valores».

«Hoy el sinceramiento de este gobierno y la liberación de precios que ya estará liberado, pero esta liberación después va a empezar a bajar precios porque van a poder bonificarlo como se hace en cualquier parte del mundo», se explayó.

«Al haber una liberación de precios, va a haber una autocompetencia, entonces seguramente el libre comercio dará la posibilidad de que el producto que no se venda tenga que ser bonificado para poder sacarlo y allí entraremos en un comercio normal. Ojalá estos ajustes vayan de manera escalonada y soportándolo mes a mes y que esto lleve alivio al fin a los mercados», puntualizó.