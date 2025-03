Desde la CGT avisan que «el paro no se negocia»

El secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, Omar Plaini, avisó que «el paro (del 10 de abril) no se negocia» pese a los trascendidos de reuniones secretas de altos dirigentes de la central obrera con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

«El paro no se negocia. Está claro eso», sentenció y argumentó: «No es que tenemos una reacción por lo que sucedió en la marcha anterior con los jubilados. Son un montón de cuestiones que se van acumulando que afecta a las mayorías populares».

El secretario general del gremio de Canillitas negó los contactos con el ministro coordinador, aunque aclaró que «dialogar con el Gobierno no significa sentarse a una mesa y renunciar a los principios que uno tiene y la defensa de los derechos que uno representa».

«Ahora, hay algo muy claro que es que este Gobierno no quiere negociar. Eso no nos va a cambiar que algún compañero del movimiento sindical se siente a negociar con el Gobierno. Porque todos los días hay que mirarle los ojos a los compañeros para darle respuestas», sumó.

Plaini destacó que «más allá de los matices internos, hay una CGT unida». El dirigente sindical detalló que el plan de lucha de la CGT para lo que viene incluye «jornadas de acciones gremiales».

En las próximas horas la cúpula de la central obrera se reunirá con el padre de Pablo Grillo, el fotoperiodista herido de gravedad en una marcha de jubilados, y también con referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora por la movilización del 24 de marzo.

Luego de la marcha por el Día de la Memoria, la siguiente jornada de acción gremial será el miércoles 9 de abril con la movilización para «acompañar a los jubilados».

El 10 de abril desde las 0 horas, en tanto, «va a haber un paro con cese total de actividades», puntualizó Plaini. «El 1° de mayo vamos a hacer una marcha multitudinaria en conmemoración y en respuesta a lo todo lo que estamos viviendo que son las paritarias que no se homologan, la caída del poder adquisitivo, la situación de los jubilados, la pérdida de puestos de trabajo, el desfinanciamiento de la salud solidaria», subrayó.

Según expresó el líder gremial, el retraso salarial se viene «arrastrando desde la época de (Mauricio) Macri». Al citar al general Juan Domingo Perón, Plaini dijo que «los salarios van por escalera y los precios por ascensor».

«No están homologando ni siquiera los acuerdos paritarios que son de partes. Ni siquiera respeta eso el Gobierno. Siempre vamos a la baja», lamentó.

Y agregó que «una de las características de este Gobierno es la caída brutal del salario» y «la intolerancia con los jubilados que ni siquiera les quieren modificar ese bono de 70 mil pesos».