Desde la Comuna destacan la llegada de Naldo a Formosa y la generación de puestos de trabajo

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el director de Control y Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de Formosa, Walter Olmedo, compartió detalles sobre el esperado desembarco de la reconocida cadena de electrodomésticos Naldo en la ciudad. El establecimiento se instalará en la zona de la Peatonal, lo que ha generado gran expectativa entre los formoseños.

Olmedo destacó la importancia de la llegada de esta tienda a Formosa, subrayando su relevancia a nivel nacional. «Es un comercio muy importante a nivel país, sabemos que es sponsor de la Selección Nacional de Fútbol y hacen una apuesta muy grande», expresó el funcionario, haciendo hincapié en la magnitud del proyecto.

Además, señaló que la apertura de Naldo en la ciudad no solo representa una nueva oferta comercial, sino también una oportunidad para los habitantes de Formosa. «Generará puestos de trabajo para los formoseños», aseguró Olmedo, destacando los beneficios que traerá la instalación del nuevo comercio.

En cuanto a la fecha de inauguración, el director de Control y Habilitaciones aclaró que, aunque se han realizado inspecciones para garantizar que el local cumpla con todos los requisitos necesarios para su habilitación, aún no se ha establecido una fecha oficial para la apertura. «Se han acercado para coordinar la inspección del local para poder quedar habilitado, sin embargo no hay fecha de inauguración informada», indicó Olmedo.

A pesar de la falta de una fecha definitiva, la llegada de Naldo a Formosa representa una excelente noticia para los consumidores locales y para el desarrollo económico de la provincia, generando tanto entusiasmo como expectativas de crecimiento para el comercio local.