Desde la Comuna informan que hoy comienza a funcionar el sistema de transporte «Fermoza»

Fabián Olivera, director de Transporte de la Municipalidad, en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió al funcionamiento de «Fermoza», el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros que esta semana comenzaría a operar en la ciudad. Primero dijo que por «problemas burocráticos» aún no han salido y sin decir un día en particular asintió que «saldrían antes del fin de semana».

Por la tarde, la Comuna a traves de un comunicado de prensa informó a los vecinos y vecinas, que este miércoles 19 comienza a circular el nuevo servicio de transporte público de pasajeros “Fermoza, tu ciudad en movimiento”.

El servicio funcionará a partir de las 05hs, y partirán desde las cabeceras. Como ya se informó, se brindará de manera gratuita durante la primera semana para que los usuarios se familiaricen con cada uno de los recorridos.

«La idea es, como lo dijo el Intendente, una vez que tengamos todas las unidades salir. Escuché la entrevista que le hicieron al señor Santo donde dijo que el lunes iniciaba el servicio, pero recién hace una hora la otra parte de los choferes llegó a Buenos Aires para traer las unidades que falta y si Dios quiere llega esta noche ya ploteados y con las maquinitas homologadas; por cuestiones burocráticas se demoró esta tanda», comenzó diciendo.

Seguidamente el funcionario señaló que entiende el nerviosismo, la preocupación y la ansiedad de la gente pero «este es un esquema nuevo de transporte, con la expectativa de progresar y este será el inicio de una etapa nueva en la ciudad. Obviamente estamos abiertos a todo tipo de opinión o críticas constructivas para que esto vaya mejorando».

Consultado por cuando arrancará el servicio dijo: «los choferes estarán llegando esta noche, obviamente tendrán su descanso, yo creo que en 48 horas estarán trabajando. Me parece que antes del fin de semana saldrán las unidades, por ahí uno se apura dando un día en específico, pero hemos tenido problemas burocráticos».

Por otro lado, Olivera ratificó que la primera semana será gratis para «que los vecinos vayan conociendo en qué consisten las nuevas líneas, los recorridos y las frecuencias, obviamente no es lo mismo ir practicando un fin de semana largo que un día laboral».

Finalmente al hablar del costo del boleto, el mismo aseveró que «se han tirado muchos precios y eso obviamente requiere de toda una estructura empresarial, de los recorridos, del gasto del combustible que es fundamental».