Desde la Comuna informaron que con gran participación, se realizó la primera noche del Oktoberfest

La edición 2025 de la fiesta artesanal de la cerveza Oktoberfest, que organiza la Municipalidad de Formosa, mediante la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo, reunió en el Paseo Ferroviario a una gran cantidad de vecinos que disfrutaron de un clima distendido, música y varias propuestas de emprendimientos locales y de la región para degustar.

El evento se vio marcado por la asistencia de un público de todas las edades que no quiso perderse esta primera jornada, la cual contó con la variedad de seis emprendedores cerveceros artesanales de nuestra ciudad, y estuvo musicalizada por el DJ Lea Cabañas, Sergio Machuca y Enzo Rotela.

Este domingo continuará el festival, a partir de las 20 horas, con la actuación en vivo de distintas bandas, entre ellas Samba Fan (Corrientes), Primate, Rideraccionados y Luna Endiablada. Además, los presentes podrán participar de juegos interactivos, premios y concurso de karaoke.

Vale recalcar que, la Municipalidad recuerda que, apelando a la responsabilidad de los asistentes, se implementa nuevamente el programa del “conductor designado”, con el objetivo de prevenir accidentes viales y garantizar que las personas lleguen a sus casas de forma segura.