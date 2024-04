Desde la Comuna informaron que trabajarán con Vialidad para poner a punto la Av. Ribereña

El director de obras públicas de la Municipalidad, Norberto Jofré dialogó con el Grupo de Medios TVO habló acerca del derrumbe que sufrió la avenida Ribereña en el carril peatonal y aseveró que si bien es competencia de Vialidad Provincial, ellos trabajarán mancomunadamente para poder habilitar el tránsito lo más rápido posible en la zona.

Jofré comenzó diciendo: “todo lo que son puentes en todos los acceso a la ciudad se encarga la dirección de Vialidad Provincial, de todas maneras nosotros estuvimos en la zona viendo todo lo que sea los asentamientos en las pasarelas peatonales, aquí se requiere de una intervención con señalización para poder delimitar el acceso porque está muy peligroso el lugar”.

Y añadió “provisoriamente hemos anulado los dos accesos peatonales para que los ciclistas o motociclistas no transiten por el lugar, porque así como está no se puede utilizar”.

“Hace bastante tiempo nosotros le venimos diciendo a Vialidad que se necesita realizar un trabajo integral en el sector, trabajaremos mancomunadamente con ellos en lo que es el lugar en particular, pero efectivamente tenemos que hacer un trabajo un poco más importante en la zona y lo haremos con la mayor celeridad posible para poder habilitar el tránsito peatonal en ese sector”, indicó.

Avenida de los Constituyentes

En relación a los trabajos sobre la avenida De los Constituyentes y que de momento se encuentra paralizada explicó “esta arteria tiene un financiamiento nacional, hemos presentado todos los certificados en relación hasta donde está terminado el trabajo, pero hasta el momento no tenemos ninguna novedad, tampoco tenemos ninguna certeza para saber si las obras sobre esta avenida continuarán o no”.

“De todas maneras, el ingeniero Jorge Jofré se comprometió a continuar con esta obra, lo hará con fondos municipales, es obvio que esto será a un ritmo más lento, pero el compromiso es con los vecinos”, profundizó.

Otras obras paralizadas

“Hay muchas obras en algunos barrios, que han sido cortadas porque con el cambio de Gobierno, esto sucedió. Sabemos que las obras se van a retomar, no sabemos cuáles, pero tenemos el compromiso de que van a continuar”, cerró.

Avenida Los Pioneros

“La realidad es que todas las obras que tienen financiamiento nacional están todas paralizadas, estaban realizadas unas obras de desagüe muy importantes y estamos a la espera de lo que suceda a nivel nacional”.

Explicó por último que todos los trabajos que se han realizado sobre las calles de tierra, han sido en vano porque con las lluvias se ha hecho un desastre.