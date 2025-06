Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advierten: «La inflación real en las góndolas supera ampliamente a la oficial del INDEC»

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la creciente discrepancia entre las cifras oficiales de inflación difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la percepción que tienen los consumidores en su vida cotidiana. Según el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, la inflación que realmente siente la población al momento de hacer sus compras es significativamente superior a la que muestran los indicadores oficiales.

Gialluca citó un reciente relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que revela que los consumidores estiman un alza mensual de precios por encima del 4%, en contraste con el 2% mensual informado por el INDEC en sus últimas publicaciones.

“El índice oficial no refleja lo que los ciudadanos ven todos los días en las góndolas de los supermercados ni en los comercios barriales”, aseguró el Defensor del Pueblo. “La brecha entre la inflación real y la medida por el Estado es alarmante, y esto genera desconfianza y frustración en los consumidores”, agregó.

Aunque el estudio del CIF no entra en detalles metodológicos sobre la medición oficial, Gialluca señaló que distintas consultoras privadas y especialistas en economía vienen advirtiendo sobre la necesidad urgente de actualizar la canasta básica de consumo utilizada por el INDEC. “La estructura actual de esta canasta responde a patrones de consumo de familias de clase media de hace más de dos décadas, un modelo que ha quedado completamente desfasado en relación con los hábitos actuales”, explicó el funcionario.

Entre los elementos que ya no reflejan adecuadamente el comportamiento de los consumidores se encuentran nuevos rubros que hoy forman parte habitual del gasto mensual de las familias argentinas, como el acceso a internet, el uso de plataformas de streaming o los servicios digitales en general. Además, otros bienes y servicios, que históricamente tenían un peso menor en la medición, como los servicios públicos, han cobrado un protagonismo mucho mayor debido a la quita de subsidios implementada por el Gobierno Nacional.

“El impacto del aumento en las tarifas de energía eléctrica, gas envasado, agua potable y transporte debería tener un peso considerablemente mayor en la medición de la inflación. Sin embargo, eso no está ocurriendo”, afirmó Gialluca. “Es fundamental que se revise la metodología del INDEC para que los argentinos tengan una visión más transparente y realista del proceso inflacionario que enfrentan”.

Desde la Defensoría del Pueblo advierten que mantener una medición que no refleja con precisión los aumentos de precios genera consecuencias sociales y económicas: “No solo afecta la credibilidad de los organismos oficiales, sino que también distorsiona las negociaciones salariales, la planificación presupuestaria de las familias y la política pública en general”.

El organismo provincial finalizó su declaración instando a las autoridades nacionales a revisar y actualizar los indicadores de inflación para alinearlos con la realidad actual del país.

“Es tiempo de que se midan los precios con parámetros verdaderamente representativos del consumo cotidiano. Solo así podremos enfrentar con seriedad y efectividad el problema de la inflación”, concluyó Gialluca.