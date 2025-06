Desde 2011, cada 15 de junio se conmemora el “Día mundial de toma de conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez”, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de visibilizar esta problemática y promover el respeto y el buen trato hacia las personas mayores en todo el mundo.

El abuso hacia las personas mayores es una forma de violencia que, en muchas ocasiones, permanece invisible. No se limita al daño físico, sino que también puede manifestarse a través del abandono emocional, la desatención médica o la indiferencia institucional.

“Muchas veces el maltrato se evidencia cuando una obra social niega una prestación, cuando un trámite digital resulta inaccesible o simplemente cuando no hay respuesta ante sus necesidades”, señaló Roxana Núñez, directora de Adultos Mayores del Ministerio de la Comunidad.

Desde la Dirección de Adultos Mayores se trabaja de forma permanente bajo la premisa del buen trato, entendiendo que la base del mismo es la presencia de un Estado que garantice el respeto por los derechos de las personas mayores y la garantía de una vejez plena y digna.

En ese sentido, Núñez advirtió sobre el impacto concreto que las actuales políticas nacionales de ajuste tienen sobre los adultos mayores. “El recorte en jubilaciones, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para acceder a medicamentos esenciales también son formas de agresión, porque vulneran derechos básicos”.

Y agregó que “no se puede hablar de cuidado si no se garantiza lo más elemental que son la salud y una vida digna para quienes ya han trabajado toda su vida”.

La funcionaria también remarcó que muchas personas mayores atraviesan procesos de deterioro que las convierten en personas con discapacidad, una realidad que actualmente no es contemplada ni acompañada adecuadamente por las medidas nacionales.

“El maltrato también es institucional cuando la respuesta es la burocracia, la desidia o la falta de empatía”, enfatizó.

Frente a este escenario, Formosa sostiene una política activa de inclusión y cuidado, basada en una mirada integral que reconoce a las personas mayores como parte fundamental, valiosa y plenamente activa de la sociedad. Lejos de ser consideradas una carga, son valoradas como portadoras de memoria, experiencia y saberes.

De esta manera, aseguró que “desde el Gobierno de Formosa se promueve su participación comunitaria a través de espacios de cuidado, como nuestras residencias; de contención, como las Casas de la Solidaridad; del acceso garantizado a la salud y de políticas públicas con enfoque de derechos, expresadas en múltiples acciones pensadas para la tercera edad”.