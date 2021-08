Desde la EPES 27 aclararon que el pago de $200 por docente para la sanitización no es una imposición sino un “acuerdo”

Compartir

Graciela Domínguez, directora de la EPES 27 “Raúl Scalabrini Ortiz”, habló con el Grupo de Medios TVO respecto a la circular donde solicitan a cada docente que “colabore” con $200 para pagar a la persona que realiza la sanitización y limpieza en la institución.

“Me gustaría aclarar que no se trata de una imposición, mucho menos de obligar a los docentes a que colaboren, fue un acuerdo al que llegamos luego de una reunión, para hacer un aporte mínimo y colaborar con la persona que está llevando adelante la limpieza”, comenzó diciendo la misma.

Y prosiguió: “nosotros recibimos aportes del gobierno nacional y provincial tanto para mantener el servicio nutricional como así también para comprar elementos de limpieza. Lo que no tenemos es para pagar a la persona que lleva a cabo la limpieza y por eso decidimos hacer el aporte”.

Lamentó la directora que “hubo mala intención” ya que “sacaron de contexto la nota” y “dejaron como que fue una imposición lo cual no es así, es un acuerdo donde la mayoría de los docentes concuerdan, e incluso colaboraron”.

Consultada por el monto que envía el Estado para la sanitización en marco de la pandemia por coronavirus aseveró: “el Gobierno nacional envió en dos oportunidades, sucede que recién ahora estamos con la presencialidad”.

“Tenemos un señor que desde hace muchos años colabora con la limpieza”, finalizó diciendo Domínguez.

