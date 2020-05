Desde la FCS destacan que “tenemos autoridades presentes” ante la pandemia

Compartir

Linkedin Print

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se pusieron en valor las múltiples y significativas medidas que se fueron adoptando desde el Rectorado para sobrellevar la emergencia por el COVID-19.

Así lo manifestó Marcelo Galarza, consejero directivo del claustro no docente de la FCS de la UNaF, acentuando que desde el primer momento en que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el Gobierno Nacional “empezamos a trabajar en distintas áreas donde era más necesario. Como todo fue muy rápido, no estábamos preparados, pero a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos acomodando y adaptando”.

En tal sentido, resaltó que “el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler nos dio todas las posibilidades y los medios para que podamos cumplir con el protocolo sanitario necesario”, subrayando que “distintas áreas de la Facultad, como Títulos y Alumnado, fueron avanzando en las tareas”.

Informó que “en nuestra Facultad se está trabajando de 9 a 12 horas, de lunes a viernes, siempre cumpliendo con las medidas correspondientes, como la utilización de alcohol en gel, barbijos, etcétera, a lo cual se suma que para efectuar diversos trámites –como retiro de certificaciones- se debe sacar turno previo”.

Tablets y pendrives

A su vez, hizo notar que “el rector de la UNaF dio un paso muy importante con la adquisición de tablets y pendrives que serán destinadas a alumnos que no cuentan con conectividad ni elementos como computadoras, notebooks, etcétera, para que puedan seguir haciendo sus prácticos y estudiando”.

“Tenemos autoridades presentes en esta emergencia por la pandemia, que posibilitan el acceso a la tecnología, teniendo en cuenta que es nuestra herramienta fundamental para comunicarnos con los alumnos ahora”, resaltó, marcando que “todas las medidas que se fueron adoptando desde la gestión, al igual que el trabajo desde los centros de estudiantes, los docentes y los no docentes, facilitaron las cosas para los chicos”, marcó.

PAU-UNaF

Asimismo, Galarza también aludió al Programa Alimentario Universitario (PAU), puesto en marcha por decisión del rector Parmetler y ejecutado desde la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, a cargo del Psgo. Rafael Olmedo.

“El PAU es algo que hace tiempo estaba en los planes, pero sin dudas en este momento de pandemia es algo fundamental porque hay chicos que no pudieron regresar a sus casas, entonces la situación en la que están es muy difícil –indicó-. Se trata de algo que es importantísimo para los estudiantes, así que realmente hay que felicitar a los creadores de esto, que agilizaron todas las gestiones para poder concretarlo”.

“Todas estas concreciones, las tablets, los pendrives, el comedor universitario, el continuo acompañamiento desde la Secretaría de Extensión, entre otros, son puntos clave para que podamos, todos juntos, atravesar esta situación de pandemia”, finalizó.