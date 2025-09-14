Desde la Municipalidad local recuerdan los horarios de recolección de residuos domiciliarios

La Municipalidad de Formosa, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, recordó que mantiene en pie sus tres turnos de recolección domiciliaria en toda la ciudad, dividido por sectores, con el propósito de evitar que permanezcan mucho tiempo en la vía pública e impedir acumulaciones y olores.

Raquel Servín, responsable del área, precisó “nos manejamos siempre en tres turnos: por la mañana de 6 a 11, por la tarde de 13 a 17, y por la noche de 21 a 1, solicitando siempre la colaboración de vecinos y vecinas en el respeto por los horarios, para mantener una ciudad limpia entre todos” dijo.

“A continuación ponemos a disposición la grilla actualizada para tener en cuenta y evitar que los residuos prolonguen su permanencia en la vía pública”.

De 6 a 11 horas

Las cuadrillas que trabajan de 6 a 11, abarcan los barrios: Obrero, Virgen del Pilar, Virgen del Rosario, Villa del Carmen, Don Juan, Nueva Pompeya, Carlos Menem Jr., Santa Isabel, San Agustín, Emilio Tomás, San Martín, Belgrano, Las Delicias, Divino Niño, El Resguardo, La Floresta, Villa Hermosa, Santa Rosa, San Pío X, Laguna Sian, La Nueva Formosa, Parque Urbano, Fleming, Militar, El Quebrachito, 16 de Julio, Sagrado Corazón, Laura Vicuña, San Andrés II, San Antonio, PROCREAR, 12 de Octubre, San Juan II, Fontana, Covifol, Guadalupe, San Juan Bautista, El Pucú, San Jorge, San Pedro, La Paulina, Nueva Italia, Lisbel Rivira, Urbanización España y 25 de Mayo .

Segunda franja

horaria

La segunda franja horaria va de 13 a 17.30, y corresponde a los barrios: Vial, Mariano Moreno, Evita, Malvinas, Libertad, Villa Lourdes, Illia I y II, Cono Sur, 17 de Octubre, San Isidro Labrador, Itatí I y II, Lote 4, Villa Jardín, Bernardino Rivadavia, Lote 109, 110 y 111, Facundo Quiroga, La Estrellita, San Juan I, Benedetto Fachini, San José Obrero, San Francisco, La Nueva Formosa, Lote 150, Incone, Collucio, Liborsi, 7 de Noviembre, San Cayetano, La Alborada, Hipólito Irigoyen, 2 de Abril, Venezuela, La Paz y Juan M. de Rosas.

Jurisdicción

Cinco

En la Jurisdicción Cinco, de 6 a 11.30: Juan Pablo II, Luján, Juan D. Perón, Las Rosas, Municipal, República Argentina, Lote Suar, Eva Perón, Stella Maris, Mbiguá, 8 de Octubre, 20 de Julio, 6 de Enero y 8 de Marzo.

Por la tarde, de 13 a 17.30: 1° de Mayo, El Porvenir, El Mirador, Urbanización Maradona, Simón Bolívar, 8 de Octubre, 7 de Mayo, Antenor Gauna, Monteagudo, El Quebrachito, El Palomar, Las Orquídeas, Los Inmigrantes, Lote 3 bis, La Maroma, Namqom, Lote 33, San Isidro y Barrio Norte. Por último, de 20 a 23 hs se hace lo propio en los barrios: San Martín norte y sur, Don Bosco, Independencia y San Miguel.