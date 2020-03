Desde la UNaF proponen lavandina como «alternativa antiséptica»: se debe utilizar en medidas adecuadas

Compartir

La lavandina es una aliada infaltable en los hogares, ya que es utilizada para la eliminación de bacterias y virus que circulan por las superficies, por ende, su uso es fundamental. En este marco, desde la Cátedra de Microbiología General de la carrera de Licenciatura en Bromatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa explicaron que, ante la falta de alcohol, puede ser utilizada como una alternativa antiséptica, eso sí, la medida deber ser la adecuada para que no represente un riesgo en la salud. Es por ello que desde dicha Cátedra realizaron banners en donde informan a través de gráficos las cantidades que se deben implementar.

La materia está a cargo de la profesora Karina Rompatto y su grupo de profesores, con la información buscan hacer un aporte a la sociedad, más aun teniendo en cuenta el contexto que se vive debido a la pandemia del COVID-19 y la escases del alcohol en sus distintas presentaciones. «La lavandina es una alternativa accesible, barata y de fácil preparación».

«Nosotros preparamos banners para explicar cómo se debe preparar la lavandina que es el hipoclorito de sodio, detallamos las concentraciones adecuadas para utilizarla como desinfectante o como antiséptica», expuso Rompatto al hablar con el Grupo de Medios TVO, dejando en claro que es una explicación grafica para que la gente pueda hacer la preparación en sus casas.

«Lo recomendable con el hipoclorito de sodio es utilizarlo como desinfectante que es como estamos acostumbrados en las casas porque usamos para limpieza los pisos, baños, etc», reconoció, pero «en este contexto que estamos viviendo hay disminución de la provisión de etanol, que es el alcohol común que compramos en las farmacias, entonces como no hay, una de las alternativas que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) es utilizar hipoclorito de sodio en baja concentración para las manos».

Seguidamente reiteró que es una «alternativa» y que «lo que se recomienda es lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón con la técnica de cantar cumpleaños feliz dos veces, de esta manera nos aseguramos que estén limpias». «El tema es que a veces salimos o no podemos acceder a un baño para lavarnos correctamente, entonces lo recomendable es utilizar alcohol al 70% o alcohol en gel, pero como no hay en muchos comercios o el precio es alto, se puede usar el hipoclorito de sodio como antiséptico (sustancia que se utiliza para limpiar o desafectar la piel)», aseveró.

«No es recomendable utilizarlo cerca de las mucosas porque es irritante. La alternativa es utilizar al 0,05% como antiséptica para las manos; por eso se nos ocurrió desde la catedra brindar esta información para saber cómo hacer en forma sencilla», aclaró Rompatto.

Lavandina «pura»

Por otro lado, la profesora fue consultada sobre el uso de la lavandina «pura» ya que se sabe que pese a que utilizándola esa manera pierde «efectividad» la gente no desiste. «Si o si se debe mezclar con agua», lanzó.

«Las diluciones correctas son las que quisimos plasmar en los panfletos para que se utilice, porque en realidad el cloro se evapora y nos hace mal a los ojos», señaló.

De la misma forma, añadió que «otra recomendación importante es no mezclar la lavandina con el detergente. Siempre es más efectivo primero limpiar con detergente, y luego desinfectar, de esa manera la lavandina en la concentración que nosotros le sugerimos es completamente efectiva».

La docente universitaria agregó que también se debe tener en cuenta es que el hipoclorito de sodio se debe preparar en el momento, es decir, no hay que diluirlo para utilizar durante toda la semana. «Se debe preparar la cantidad justa para utilizar de una sola vez porque al día siguiente la lavandina se va descomponiendo, entonces el cloro se evapora (por la acción de la luz, el polvo, la metería orgánica) y no tiene al día siguiente la misma concentración que tenía cuando recién la preparamos», asintió.

Preparación para su uso antiséptico

Según la información publicada para preparar lavandina como «antiséptico» se debe utilizar una cuchara sopera o 9 mm de lavandina 55g para un litro de agua; o dos cucharas soperas (20 ml) en caso de que sea de 25g por litro de lavandina.