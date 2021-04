Desde la Unión Alfonsinista pidieron al gobierno la implementación del “Plan Sanitario de Frontera Segura”

Compartir

Carlos Toloza, presidente del movimiento “Unión Alfonsinista”, afirmó que desde el primer día el plan sanitario provincial, “entre las falencias ya denunciadas y rechazadas, tanto por la población como por la justicia federal y organismos internacionales de DDHH, contiene un grave error de estrategia en la lucha contra la pandemia, como lo es el de considerar a la ciudad de Clorinda como perteneciente a la zona sanitaria de Asunción del Paraguay, explicitada permanentemente como “zona de alto riesgo sanitario”, a los fines de justificar el encierro sin fin de esa comunidad provincial”.

“El corrimiento de los límites fronterizos e internacionales hasta Riacho Negro, como se vio, dejó a los clorindenses en la zona sanitaria del lado paraguayo como un mero apéndice de Asunción, abandonados por la provincia y la nación, atados a la suerte del éxito o el fracaso del plan sanitario paraguayo”, expresó.

Aseveró que “como consecuencia de esta errónea decisión sanitaria se propició y facilitó la continuidad del contrabando de bienes y el tráfico de personas de un lado al otro de la frontera que nunca se detuvo ni disminuyó, al no ser combatido, siendo una medida sanitaria imprescindible para salvaguardar la salud y la vida de los clorindenses y de todos los formoseños”.

Toloza señaló que “se sabe que los casos positivos que hoy nos alarman no vienen de Salta, Chaco y otras provincias argentinas, y cuando aparecen lo hacen en cuentagotas. Según los propios informes del gobierno, los casos en aumento provienen del otro lado de la frontera y hay que detener al virus en nuestros límites fronterizos y liberar de una vez por todas a Clorinda, que ha sido la mayor víctima de esta decisión errada del Consejo del Covid19”.

Desde UAL, dijo Toloza, proponemos que se implemente el “Plan sanitario de Frontera Segura”, que contemple el “contrabando cero” con un control policial férreo e infranqueable, nacional y provincial, de los límites fronterizos por los que no debe pasar ni una mosca, que se puede, dado que se tienen los recursos humanos para hacerlo. A más de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval, se encuentran disponibles miles de efectivos policiales de Formosa, desafectados, y a desafectar, de la vigilancia sanitaria en CAS, CAP y en los retenes de calles y caminos de toda la provincia.

Por otra parte, UAL propuso un ingreso aforado de mercaderías a la zona fronteriza de Clorinda y su jurisdicción, “determinando las cantidades de cada producto que puede entrar por día a la zona” y se ejemplificó que, si se determina que “con 10 mil litros de aceite se abastece suficientemente a Clorinda y a su zona de influencia, no se puede dejar entrar 100 mil litros, porque se sabe que irá a alimentar el contrabando y el consecuente tráfico de personas y virus”.

Toloza manifestó además que “el gobierno debe salir de la paralización en que se encuentra y retomar la lucha contra la pandemia con nuevos planes sanitarios alternativos al caído, porque la actitud de relatar lo que sucede, divulgando las estadísticas de lo que nos pasa con la pandemia no es suficiente y significa la declaración, en la práctica y en los hechos, de “zona liberada” al covid19.

El dirigente radical afirmó que “la soberbia y el autoritarismo nunca fueron buenos gobernantes, por lo que es necesario apelar a la humildad y a la escucha de las voces diferentes, que nunca se puso en práctica. El consenso con la oposición política y con los formoseños afectados por las medidas que se toman es parte fundamental e imprescindible de todo plan de lucha contra la pandemia”.

