Desde la UTA indicaron que en principio hasta el miércoles no habría colectivos en la ciudad

Diego Mendoza, delegado de la UTA en Formosa habló acerca de la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores de la empresa Crucero del Sur en Formosa y aseguró que el problema de no resolverse hoy o el viernes, los colectivos no volverán a las calles hasta el día miércoles.

Mendoza comenzó diciendo: “esperamos hasta las 18 horas del día martes. Más temprano hemos tenido una reunión con la empresa con la que ya nos advertían que iba a ser imposible que los sueldos se paguen ayer (por el martes), entonces tuvimos una asamblea con los trabajadores y decidimos no salir a trabajar”.

En relación a si hubo alguna novedad del pago de los sueldos, explicó que hasta el momento no han tenido novedades y acotó que “extraña la tranquilidad” de la cuestión.

“Hoy (por ayer) tenemos un paro a nivel Formosa y mañana (por hoy) un paro a nivel nacional y nosotros nos vamos a adherir a este”, explicó.

Por otra parte, señaló que “si esto no se resuelve en estos días, teniendo los días feriados del lunes y martes, posiblemente estaremos sin servicio hasta el día miércoles”.

“Es una situación muy preocupante porque de este lado estamos nosotros y del otro los usuarios del servicio”, manifestó.

“Hay un problema muy grande económico y el aumento que han otorgado no es suficiente, faltó un esfuerzo más porque de esa manera la empresa podría afrontar los gastos”, puntualizó diciendo.