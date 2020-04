Desde las 12 del mediodía hay paro total del servicio de colectivos urbanos; la medida será por 24 horas

Compartir

Diego Mendoza, Secretario General de la UTA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO comunicó que a partir de las 12 de este mediodía empezará un paro total de 24 horas en el transporte debido a la falta de respuestas por parte de autoridades para este sector y donde se ve complicado el pago de los sueldos correspondientes al mes de abril.

Esto lo determinó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) debido al incumplimiento de pago de salarios y a la situación económica del sector agravada por la emergencia sanitaria. El gremio resolvió la «retención de tareas a partir de las 12 horas del día jueves 16 hasta las 12 horas del viernes 17 de abril, sin asistencia a los lugares de trabajo».

«Lamentablemente esta es la realidad y en Formosa solo están trabajando los colectivos urbanos de una manera muy reducida, el lineamiento de la central es un paro total de actividades en cuanto a todo el interior del país porque hasta el momento no hay ningún tipo de respuestas del estado nacional para lo que es el interior del país, ante esta situación la UTA central nos encaminó a hacer un paro de 24 horas a partir de las 12 del mediodía en pos de que el estado nacional dé algún tipo de respuestas favorables para los trabajadores del interior del país en el transporte», explicó.

«En comunicación con el gerente acá de la urbana ya vienen hablando de un desdoblamiento de sueldos y esto afecta a gran parte en Formosa porque nosotros dentro de todo le estamos poniendo el pecho a la bala en cuanto a la prestación de servicios en esta pandemia, no nos parece nada justo que en un sector que está poniendo el hombro a esto tengamos que estar hablando de un desdoblamiento de sueldo», manifestó.

«Al margen de esto, UTA no solo comprende al servicio urbano sino que los medias distancias y las largas distancias en el caso de Godoy y Puerto y Tirol y estas dos empresas no han podido llevar soluciones de sueldo, ante esta situación Formosa no está ajena al reclamo que está haciendo UTA central y es por eso que va a adherir a la medida de fuerza», indicó.