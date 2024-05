Desde REFSA explicaron que Milei quiere eliminar casi todos los subsidios

El gerente de Refsa, Benjamín Villalba dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca del encuentro entre representantes de las distribuidoras de energía eléctrica de Chaco, Corrientes y Formosa y aseguró que hay una preocupación muy grande entre los usuarios de las tres provincias por los costos. Al mismo tiempo que explicó que Milei quiere terminar con todos los subsidios.

Villalba comenzó diciendo: “la reunión se llevó adelante con la DPEC y con el gerente de la distribuidora de la provincia de Chaco y nosotros que somos la distribuidora de Refsa, teníamos un tema en común que tiene que ver con los aumentos en los costos de la energía eléctrica”.

Y agregó “estamos tratando de unir fuerzas porque el llanto es en todas las provincias porque el precio de la energía ha subido desmedidamente. Corrientes y Chaco tienen un costo de la energía mucho más elevado que el nuestro”.

“Nos hemos juntado para plantearle al Gobierno Nacional los problemas comunes que tenemos. Ya vemos que van a haber muchos problemas durante el verano con la electricidad, además se comenzarán a sacar los subsidios para todas las categorías y no sabemos cómo se van a implementar”, señaló.

“La idea de este gobierno nacional es terminar con los subsidios y con las ayudas a las familias. Revisarán los padrones para verificar los ingresos familiares e irán quitando subsidios, irán quitando ayudas”, manifestó el funcionario.

“El decreto que han sacado en los últimos días es porque van a sacar el subsidio, el objetivo es la reestructuración de los regímenes del subsidio. Constatarán los sueldos y automáticamente procederán a sacarle los subsidios, de igual manera estamos a la espera de los incrementos que se esperaban para la energía eléctrica”, aseveró.

Por último hizo mención a que si no hay GNC, peligra el abastecimiento de la energía eléctrica y “esto por la irresponsabilidad de éste Gobierno, porque en el Gasoducto Néstor Kirchner había que invertir dinero y no quisieron hacerlo, lo que hizo que tengamos que comprar gas que viene en barco y por una suma muy grande de dólares. Estamos en una nebulosa muy grande para ver qué sucederá si es que no se logra abastecer con gas a los grandes centros de generación de energía”.