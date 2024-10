Desde REFSA indicaron que los cortes de luz anunciados se deben a la “pésima gestión” de Nación

El gerente de REFSA Electricidad, el ingeniero Benjamín Villalba, calificó de “lamentable” la política energética del Gobierno nacional, y, en ese sentido, advirtió a la población formoseña que con la llegada de las altas temperaturas se vienen tiempos muy complicados en materia de servicio de electricidad en Formosa y en el país, “debido a la pésima gestión nacional” en cuanto a la generación y el transporte de energía.

El ingeniero Villalba lamentó que mientras se ahonda la crisis energética en el país “las autoridades de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y del Gobierno festejan con un gran asado los posibles cortes nacionales que se van a producir “con la llegada de los meses de altas temperaturas.

“Estuvieron festejando los posibles cortes nacionales que se van a producir debido a esta pésima gestión nacional en cuanto a la generación y el transporte”, señaló, y apuntó que “esto es similar al asado que hicieron en el Gobierno nacional para festejar el veto a nuestros jubilados”.

“Hicieron una gran fiesta, donde estuvieron las máximas autoridades de la República Argentina en materia del servicio de energía”, lamentó.

En cuanto a lo que se viene, alertó a los usuarios de la provincia que “los cortes se van a producir por falta de abastecimiento de energía a las distribuidoras”.

Y sobre el alcance de los cortes de luz, comentó que desde la gestión libertaria “primero dijeron que iban a ser cortes generales y que van a reducir a las industrias, no van a promover el consumo y ahora dicen que van a restringir el consumo a las industrias, y que van a cortar a las casas de familia. Eso es lo que están diciendo, son las resoluciones nacionales, tanto de CAMMESA como de la Secretaría de Energía de la Nación”, explicó.

Villalba informó, además, que en medio de esta situación “tenemos que decir que a partir de este mes también hay un nuevo incremento en el costo de la energía de aproximadamente el 3%, que es a lo que nos tienen acostumbrados mes a mes desde la Secretaría de Energía”.

“Así que viene un panorama no muy bueno para nuestra zona, que es cálida”, alertó, y reveló que las autoridades nacionales “también estaban hablando de levantar los grupos de generación aislada que tenemos, así que viene complicado esto”.

Hizo notar que lo que está pasando en el país “es lo que había dicho el presidente (Javier) Milei, y lo está cumpliendo. Él es el topo que está dentro del Gobierno y lo está destruyendo”, sentenció.

A su vez, dijo que frente a este panorama “nosotros volvemos a alertar a nuestros clientes, a la población en general, de que van a haber este tipo de incidentes, y que eso sucederá cuando empiece a apretar un poco el calor”.

Culpas

En este punto dejó en claro que la responsabilidad de los eventuales cortes de luz “no es de REFSA, porque sólo distribuye la energía. Antes de llegar a la distribución están la generación y el transporte, y si no hay generación y no hay transporte, nosotros no podemos distribuir energía que no llega. Así que esta es la situación real que está viviendo el país”, esclareció.

Reveló, asimismo, que ante esta situación “estamos en alerta y movilización todas las distribuidoras de la República Argentina”, y anticipó que “seguramente esta semana va a haber otra vez reunión general para empezar a ver qué tan grande va a ser el daño”.

Con respecto a las fechas estimativas de los cortes de luz, Villalba dijo que “no están explicando a partir de cuándo, empiezan a decir que para este verano próximo, pero ese verano próximo ya comenzó en Formosa”, razón por la cual “estamos prestos en ver cómo vamos a tratar de mitigarlos”.

Al explicar la mecánica, indicó que “ellos piden que nosotros, cada distribuidora de la República, despejemos carga, y que sean una cierta cantidad de megas y ahí se produce lo que comúnmente se llama cortes rotativos”, los que repercutirán en toda la provincia.

Recordó que estas interrupciones eléctricas no ocurren en Formosa desde los tiempos en los que operaba Edefor, “cuando teníamos los cortes programados como los llamaban ellos, que hacían mucho mal a nuestra gente, a toda nuestra industria y a nuestros comercios. Hace 14 años que no tenemos este tipo de eventos que vamos a empezar a tener ahora, así que es lamentable lo que está pasando”, concluyó.