Desde Refsa instan a los clientes a abonar la factura a través de plataformas electrónicas

Compartir

Linkedin Print

El gerente de Refsa, ingeniero Benjamín Villalba, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que la empresa atiende en horario reducido luego de que se decretara la vuelta a la fase 1 de aislamiento en la ciudad de Formosa ante los nuevos casos de coronavirus. También instó a la comunidad a abonar la factura del servicio a través de los medios electrónicos para garantizar un mejor funcionamiento de la energía.

“Hay distintas formas de pagar hoy en día el servicio de energía a través de una cantidad de medios electrónicos ya sea a través del celular, del homebanking, tarjeta de crédito, débito. Nosotros somos un servicio esencial, aquella vez cuando entramos en fase 1 Refsa trabajó, cumplió con sus obligaciones, ahora estamos con todas las sucursales abiertas con un mínimo de personal presente, en cada sucursal hay una cajera y personal para atención al público, la guardia de reclamos está trabajando al 100% y toda la parte de distribución que es un sector importante de Refsa que es el que sale a combatir, está trabajando en su totalidad, nuestra gente está haciendo trabajos preventivos en toda la ciudad para poder brindar un buen servicio y que la gente se quede tranquila, que se quede en su casa porque tiene que haber mínima circulación, nosotros estamos al servicio, para cumplir y tratar de dar un buen servicio a la gente para que esté tranquila y cómoda en su casa”, comenzó diciendo.

Asimismo señaló que en las oficinas de la empresa “seguimos atendiendo en el horario habitual de 7 a 13, vamos a ver estos días según los partes diarios que se puedan dar, también estábamos esperando a ver cómo evoluciona esta pandemia que nos está azotando a la capital, el horario hasta ahora es ese, vamos a informar si atendemos también a la tarde, pero en principio es solo ese horario para cumplir con las obligaciones que tenemos”.

“Somos un servicio esencial, no podemos fallar, hay mucha gente que depende de nosotros, instituciones, en este caso todos los centros donde está la gente que está haciendo cuarentena, el hospital, centros de salud y demás, toda la parte energética estamos conscientes, por eso el personal está trabajando como siempre lo hizo, la predisposición al trabajo la tenemos, la guardia está las 24 horas a disposición de la gente”, valoró.

Asimismo pidió a la ciudadanía “que por favor pague sus facturas a través de los medios electrónicos o si va a venir a alguna de las sucursales estamos trabajando en forma restringida pero sí atendemos a la gente con todo el protocolo vigente para cuidarnos y para que se cuiden”.

En relación a si se preparan para que la empresa tenga un mayor consumo, teniendo en cuenta que muchas personas no van a sus lugares de trabajo y se quedan en sus casas, explicó que “ya tuvimos un pico de consumo histórico hace unos días atrás con estos calores intensos que hubo, se consumieron 370 millones de vatios en un tiempo, el récord de consumo ya pasó, ya se acomodaron los transformadores porque normalmente cuando viene un pico de consumo es porque toda la gente está en su casa, tenemos un historiado de forma constante del consumo de la provincia de Formosa, de la capital y del interior y en un tiempo se consumió eso cosa que nunca pasó y el sistema respondió bien, no creo que se consuma más que eso, quizás un 10% más pero el sistema se está comportando bien, no obstante aclaramos que somos los distribuidores de energía que viene a través de una línea de 500 mil voltios que se transforma en una estación transformadora que se llama Gran Formosa y que se transporta en 132 mil voltios a toda la provincia de Formosa a través de una línea que está a cargo de Transnea”.

Villalba aseguró además que aquellos comercios que cierren sus puertas, tendrán un menor consumo y por ende, una menor facturación. “Si el comercio está cerrado va a consumir menos energía, ese medidor va a marcar solo el consumo, va a haber una merma en el consumo y también en la facturación, no podemos hacer ningún tipo de condonación porque Refsa también es una empresa que tiene 522 empleados en toda la provincia y tenemos que apelar a la buena predisposición de nuestra gente para que abone la factura y nosotros también podamos hacer la cadena, pagar nuestras obligaciones a Cammesa y a todos nuestros proveedores, hace un año y medio que prácticamente no se mueve el precio de kilovatio por hora, todo lo demás subió menos el precio de la energía, eso tiene un trasfondo porque en los últimos 4 años anteriores hubo un aumento desmesurado que fue el tarifazo del ingeniero Macri y la gente no estaba de acuerdo con eso, los aumentos de energía venían directamente de Nación, hoy gracias a Dios tenemos una nueva conducción política que está analizando el tema de los ajustes de tarifa, este último DNU que sacó el presidente Alberto Fernández indicaba que por 3 meses no se tocaba el tema del precio del kilovatio, todavía sigue planchada la tarifa eléctrica por una decisión política nacional, estamos viendo eso”.

Tarifa social

Para finalizar recordó que en Formosa “tenemos la tarifa social Esfuerzo Formoseño que también tiene su historia, cuando asumió el presidente Macri sacó el subsidio nacional, el gobernador lo que hizo fue crear este programa y nosotros cubrimos ese abandono de persona de la tarifa social que daba la nación que de un día para otro sacó eso y hay casi 64 mil familias que fueron perjudicadas con eso, el gobierno de la provincia se hizo cargo con este programa que sigue vigente, hay que tener un poco de memoria de cómo viene esto. Estamos tratando de sobrellevar todo lo que pasó, ahora estamos con esta pandemia poniendo fuerza, debo darle tranquilidad a la gente de que el servicio que se presta es bueno, que estamos siempre atentos a cualquier tipo de problemas en la línea”.

Compartir

Linkedin Print