Desde RENAPER brindan precisiones sobre sistema digital para obtener el DNI

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) habilitó un nuevo canal para los ciudadanos mayores de 18 años que necesiten su Documento Nacional de Identidad (DNI) ante extravío, sustracción o ilegibilidad del documento físico emitido o la tarjeta tramitada y pendiente de entrega.

Así lo informó la directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Formosa, la doctora Mirta Retamozo, quien indicó: “El Registro Nacional de las Personas ha establecido la credencial virtual, que se solicita a través de un correo electrónico (consultas@renaper.gob.ar), especificando los datos de las personas: nombre y apellido, DNI, el motivo del extravío del documento, el número de teléfono y la localidad”.

“Con eso, el RENAPER envía un código de activación y también un instructivo a través del cual establece que deben bajarse la aplicación Mi Argentina y así poder tener el DNI en el celular”, explicó la funcionaria.

Credencial virtual

Puso de relieve que “esa credencial virtual tiene la misma validez que el DNI físico, posee las mismas características y es válido para todos los derechos a los que deba acceder la persona, ya sea poder cobrar, gestionar ante una obra social, comprar algún bien, es decir que es perfectamente igual que el DNI físico”.

No obstante, precisó que “también tenemos casos donde estamos tomando el trámite del DNI en nuestras Delegaciones a las personas que por algún motivo no pueden acceder a esta credencial virtual o cuestiones que tienen que ver con cambios de domicilio, ya que estos no se pueden hacer a través de este sistema virtual”.

“Esta credencial virtual es totalmente gratuita –aclaró-. La persona no tiene que pagar absolutamente nada y es para mayores de 18 años”, a la vez que esclareció que “todos los vencimientos están prorrogados, por ejemplo, las actualizaciones de menores, de cinco, ocho años y 14 años, están suspendidas por la pandemia”.

Respecto de la atención expuso que “en la parte de Registración estamos trabajando con turnos y el protocolo de bioseguridad haciendo los trámites. Las personas tienen que acceder al portal del Gobierno provincial www.formosa.gob.ar/turnos y ahí solicitar el mismo, especificando la seccional más cercana al domicilio”.

“Los Registros Civiles al ser de carácter esencial en ningún momento han dejado de funcionar. Siempre han estado al servicio de la comunidad con todos los protocolos establecidos”, dijo finalmente.