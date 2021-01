Desde Salud instan al compromiso de los vecinos para prevenir el dengue

Compartir

Linkedin Print

Desde la cartera sanitaria se insta, una vez más, a las familias a involucrarse diariamente en las tareas preventivas, llevando adelante los cuidados en las viviendas, patios y alrededores, limpiando, ordenando y desechando para impedir la formación de criaderos.

Para ello, alientan a poner atención y tratar correctamente los recipientes desde los más grandes (tanques, cisternas, aljibes, cántaros), hasta los más pequeños (baldes, neumáticos, restos de juguetes, latas, botellas, tapitas de gaseosas).

“Es importante que cada vecino cumpla con las medidas de prevención. No debemos pensar que las fumigaciones son la solución, si bien ayudan a matar los mosquitos que llegaron al estado de adultos que es cuando pican, lo primordial está en trabajar en las casas para evitar los criaderos y controlar así que no haya cada vez más mosquitos”, afirmaron.

Larvicida

Asimismo, recalcaron que, en el control de focos, también el larvicida tiene un papel clave, ya que, debe aplicarse en los casos de aquellos recipientes que “por ejemplo se usan para juntar agua, pero no pueden taparse y mucho menos eliminarse. Entonces debemos colocar el larvicida que nos entregan de manera gratuita los brigadistas cuando llegan a nuestras casas, según las instrucciones que nos dan para cada caso y las indicaciones que están en el frasco gotero”.

Y ampliaron que, además de los recipientes acopiadores de agua, la solución larvicida puede usarse en otros lugares, ya que no es perjudicial para los humanos ni para las mascotas y “siempre y cuando no sea posible taparlos, desecharlos, desagotarlos y limpiarlos”.

Por ejemplo en rejillas y sumideros, neumáticos, bebederos de animales, floreros, cubetas de dispensers, portamacetas, canaletas y piletas de lona, entre otros.

De esta manera, recordaron que el dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, cuando este pica a una persona enferma y luego a otra sana, transmitiéndole los virus.

Hasta el momento, no cuenta con vacunas para su prevención ni con medicación específica para el tratamiento de las personas que lo padecen. Por lo tanto, es fundamental cumplir con las medidas destinadas a la prevención, las cuales se basan especialmente en “el control de focos (criaderos), con el tratamiento adecuado de recipientes y en evitar las picaduras”, revelaron desde el Departamento de Control de Vectores y Zoonosis.

Compartir

Linkedin Print