Desde Sindicato de Seguridad destacan operativos de la Policía para detectar personal sin habilitación

Compartir

Linkedin Print

Luis Báez, secretario general del Gremio de Seguridad en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó los trabajos que realiza la Policía que detectó vigiladores que operaban sin habilitación en distintos operativos realizados en la ciudad.

«Estamos agradecidos por los operativos por parte de la Policía, de Informaciones, Brigada en conjunto, esto no solo favorece a las empresas de seguridad y al sindicato de Seguridad y a los trabajadores sino que también favorece a los ciudadanos ya que a veces por medidas de prevención contratan algunas empresas porque tienen un logo de seguridad, arman un juego de seguridad a un costo muy bajo, esa misma gente es la que pasa informaciones de donde pueden comprar droga, donde pueden robar y todas esas cosas, lo que hacemos es una prevención más allá de lo que exigimos en la parte legal en conjunto con la Policía hacemos una prevención para todos los barrios que tienen este tipo de servicios, no solo los barrios sino que hay muchos locales que tienen empresas de seguridad privadas que no están habilitadas, fue un operativo positivo donde hicieron un arduo trabajo de varios días a raíz también de varias denuncias de inquilinos que porque no querían pagar o porque no querían adherirse al servicio de seguridad, les robaban a ellos entonces eso empezó a levantar sospechas y a raíz de las sospechas, terminando dando la razón en las denuncias que venimos haciendo desde hace ya tres años como Sindicato de Seguridad», explicó.

Aclaró en ese marco que hubo muchas denuncias de pobladores que no pagaban servicio de seguridad y casualmente eran robados. «Esa es la metodología que usaron siempre, como paga un vecino y el otro no, supuestamente no ven lo que le ocurre al que no paga, los delincuentes empiezan a averiguar cuáles son las casas que tienen servicio y las que no, entonces en las que no tienen roban y saben que los de seguridad no van a decir nada porque esos vecinos no cuentan con servicio, pero los de seguridad como ciudadanos tienen la obligación de informar a la Policía de que hubo un robo o un intento de robo, deben llamar a la Policía pero es la metodología que están usando algunas empresas no solamente en los barrios sino que empresas privadas que están usando lo que es rotura de candado, de vidrios para que la gente empiece a contratar seguridad, en esa parte no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo en contratar un buen servicio y que los vecinos estén conformes, pero tampoco se puede amedrentar a la gente que no quiere usar el servicio o que no quiera contratarlo porque ya estamos en competencia desleal también», dijo.

«Con esto está pasando lo que ocurre con los trapitos también, no solo por eso hay que solicitar a esta gente que está haciendo trabajos, hubo 8 trapitos demorados en la vía pública porque existe una ordenanza respecto a esto en Formosa y 8 fueron demorados por personal de la Policía, de Informaciones y Brigada que están trabajando en conjunto porque cuando la gente le dice que no al trapito, cuando vuelve encuentra su auto pinchado, rayado, con el parabrisas roto, las empresas de seguridad están usando la misma metodología que los trapitos ya que no son empresas de seguridad, nombran a compañías que hace dos años están trabajando, están lucrando y donde el sindicato tiene diálogo con estas empresas, pero ellos tienen que ponerse en regla, hoy pasó en esta parte y qué pasa si mañana tenemos un herido o un muerto, esa es la pregunta, van a decir que el sindicato no sabía. Tenemos un caso donde un inquilino salió alcoholizado y amedrentó a un seguridad, hubo daños y la Policía tuvo que hacer un operativo, tuvimos que ir al sindicato para dialogar con vecinos, no pasó a mayores pero pudo haberse complicado, no podemos esperar que haya un muerto para hacer algo».

«Este año 2020 estamos viendo que la justicia empezó a trabajar, yo me he reunido con autoridades provinciales de la Policía donde les estoy exigiendo que la ley 1448 que está homologada en la provincia de Formosa desde el año 2006 se aplique en la provincia de Formosa donde eso rige, las cooperativas no tienen que trabajar y la que regula a los trabajadores por medio de una capacitación es la comisaría de la Policía de Formosa que es de la Primera, es decir que es algo que lo inventaron ellos, lo crearon ellos, es ley pero no la aplican por eso desde el sindicato estamos impulsando la ley para que cada trabajador que quiera ser seguridad pase por la Policía, haga el curso, se lo habilite como corresponde y recién ahí vaya a la empresa de seguridad, esa es la manera y vamos a ver si lo podemos lograr en conjunto con las autoridades que corresponden en la provincia de Formosa», explicó Báez.

«Si uno aprueba todas las capacitaciones, es la Policía la que da un número de legajo como si fuese un agente de la Policía donde están obligados a ser identificados por medio de un legajo, cualquier policía que está en servicio pasa, ve a una persona parada en un lugar, afuera de un supermercado por ejemplo se tiene que acercar porque es sospechoso en ese momento, tiene una identificación de logo y está bien, también debe contar con el DNI y tener el número de legajo, con ese número operan desde la radio donde informan el número y si coincide con el que está parado ahí lo dejan trabajar tranquilo, esa ley está muy bien hecha, favorece a los trabajadores, a la empresa, a los ciudadanos, a los grandes sindicatos pero evidentemente hay algunos sectores a los que no les conviene aplicar esa ley porque les afecta en algunos rubros ya que las cooperativas no pueden trabajar», manifestó.

«Yo estoy contento porque la parte de seguridad creció un montón, cuando desembarcamos en la provincia de Formosa faltaba mucho por regularizar pero se puso en regla, son muy pocas las empresas que quedan en Formosa y no están habilitadas, hay gente que quiere normalizar su empresa pero por ahí no le dan los números y es ahí donde participamos para hacerlo entender al cliente que lo que está pagando es muy bajo, tratamos de hacer motivación de capacitación a vecinos para que se sumen y mientras más se suman es más fácil contratar, la empresa puede poner en blanco pero hoy esos trabajadores están a la deriva porque cuando llueve están en la intemperie, nosotros entendemos que la necesidad a veces a uno los lleva a hacer eso pero les dimos 2 años a las empresas para que se pongan en regla, hoy vamos a hacer una lucha», finalizó.