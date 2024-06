Desde Suiza, Milei reclamó por la paz en Ucrania

Desde Suiza, el presidente Javier Milei brindó un discurso en la Cumbre Global por la Paz en Ucrania en el que repudió “cualquier forma de violencia” y rechazó a la guerra “como mecanismo legítimo para dirimir los conflictos entre naciones”. El mandatario hizo, además, una fuerte defensa del comercio libre ante un centenar de Estados y organizaciones, con excepción de Rusia y de China, tras su paso por la Cumbre del G7 en la región italiana de Apulia.

“La guerra no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldare en la esfera politica. Debe ser el último recurso de un pueblo para defenderse”, sostuvo Milei durante su exposición en el Bürgenstock Resort, una estación alpina de lujo en el cantón de Nidwald, en el centro de Suiza.

“Nosotros somos defensores de la idea de la libertad. El liberalismo como lo entendemos nosotros es el respeto al proyecto de vida del projimo. Está basado en la no agresión, la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada”, continuó.

“Como defensores de la libertad no podemos defender más que la paz, entre los pueblos y las naciones libres. Cuando decimos que el principio ordenador de nuestra doctrina es la defensa a la vida, a la libertad y la propiedad de los individuos, lo que estamos haciendo es que hay una relación directa entre la paz, el comercio y la prosperidad”, argumentó Milei.

“No hay prosperidad económica si no hay comercio libre y no hay comercio libre si no hay paz. El comercio libre es naturalmente pacífico, porque donde entra el comercio no entran las balas”, aseguró el mandatario. “Yo puedo odiar a mi vecino, pero si no me compra mi producto voy a la quiebra”, planteó.