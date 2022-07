Desde Transporte aseguran que la reducción del servicio de colectivos no afecta la frecuencia

Compartir

Linkedin Print

Por el receso invernal, se redujo la cantidad de colectivos que prestan el servicio de transporte en la ciudad y, aunque pasajeros indiquen que esperan en promedio unos 20 minutos las unidades, desde el municipio aseguran que la frecuencia no se ve afectada. «No afecta considerablemente la frecuencia», expresó José Olmedo, subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

“Hay una mínima reducción en el servicio que no afecta considerablemente la frecuencia de cada una de las unidades. Es el mismo esquema que solemos tener en el mes de enero y febrero cuando hay un receso mucho más importante que estas dos semanas; se hace un diagrama completamente distinto de unidades, en este sentido en las vacaciones de julio también se ve plasmado”, explicó Olmedo acerca de las frecuencias.

Por su parte algunos usuarios del transporte público indicaron que esperan en promedio unos 20 minutos las unidades. «Como no hay colegio ahora, viene un poco más rápido. Suelo tomar el 80 o el 30 y a veces esperamos 15 o 20 minutos», señaló una mujer en la parada de la Avenida González Lelong casi 9 de Julio.

Las unidades se redujeron según un esquema similar utilizado en el receso de verano, en donde la cantidad de pasajeros disminuye fuertemente por las vacaciones estudiantiles.

En ese sentido, referido al Boleto Estudiantil Gratuito, el funcionario municipal aseguró que se otorgará todo el año. «Hemos tenido más de 29 mil estudiantes viajando de forma gratuita, hoy todavía no llegamos a ese número, creemos que finalizando el año llegaremos a esa cantidad o la superemos, por lo general después de las vacaciones de julio se incorporan alumnos de otras jurisdicciones al cursado en la ciudad», indicó.

El grueso de los cortes de boletos se distribuyen entre el sector estudiantil y judicial en la ciudad, por lo que el servicio se normalizará, como es habitual, cuando terminen las vacaciones de invierno.

Además de lo que sucede con el receso invernal, otro de las situaciones que afectan el transporte público está relacionado con los subsidios nacionales que reciben las jurisdicciones y que redujo la frecuencia de unidades en Capital Federal.

Al respecto, Olmedo sostuvo que «nosotros, que vivimos en otras latitudes, tenemos el promedio de un boleto que va entre los $60 y $90, eso indica las grandes diferencias que existen en materia de partidas presupuestarias asignadas a lo que es el transporte público en Argentina y es por ello que tanto los intendentes como gobernadores se han hecho eco de esto y están planteando una mejor distribución federal”.

La intención de una mejor distribución de estos subsidios es para mejorar los servicios, o al menos mantenerlos operativos debido a los altos costos que poseen en la actualidad y que siempre provocan medidas gremiales, algo que no ha ocurrido este mes en Formosa.

“Ayer se abonó la primera cuota del sueldo anual complementario a todos los trabajadores de la empresa Crucero del Sur con el aumento indicado pero independientemente de la cuestión salarial, hay otros indicadores como el combustible y la falta de financiamiento. Esta es la realidad de todo el contexto regional y nacional en materia de transporte”, añadió el subsecretario de Transporte.

Por último, en referencia nuevamente al servicio que se presta actualmente en la ciudad, Olmedo concluyó que «vamos a trabajar de manera conjunta municipio, empresa y trabajadores para poder tratar por todos los medios las diferencias y que los vecinos tengan el transporte asegurado».

Compartir

Linkedin Print