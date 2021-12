Desde UCRA están en estado de alerta por incumplimientos salariales y podrían afectar el servicio de transporte público de pasajeros

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de UCRA seccional Formosa, Javier Oviedo sostuvo que desde el sector están en alerta y movilización a raíz de incumplimientos salariales; adelantó en este sentido que de no hacer efectivo el pago se podría ver afectado el servicio de transporte público de pasajeros.

«Los acuerdos salariales fueron pactados en las últimas negociaciones paritarias donde asumieron el compromiso tanto los empresarios como el gobierno nacional y provincial, pero lamentablemente hasta el momento no se da cumplimiento», contextualizó el gremialista.

Detalló que por la situación unos 326 trabajadores que pertenecen al transporte urbano de pasajeros de la ciudad se ven afectados.

«Las decisiones que se lleven adelante se van a tomar en asambleas permanente. Estos acuerdos salariales están supeditados a compensaciones nacionales y provinciales, en este sentido la provincia no cumplió todavía con los subsidios que están sujetos al salario de los trabajadores», continuó diciendo el mismo.

Al ser consultado respecto al monto que se adeuda a los trabajares respondió que «hay una deuda de un bono de $17.000 y una diferencia de junio que oscila $15.000».

Finalmente, al referirse a lo que tiene que pasar para que destrabe la situación reconoció Oviedo que «la empresa debe cumplir con el trabajador, y para ello se deben cumplir con los subsidios acordados entre Nación y la provincia que son netamente salariales».

«Si no tenemos respuestas esto podría desencadenar en una medida de fuerza en las próximas horas, nosotros agotamos todas las instancias de diálogo y de reclamo. Lo que pedimos es la plata del trabajador, ni más ni menos. Si no se llega a un acuerdo se verá afectado el servicio de transporte público de pasajeros ejerciendo el trabajador su derecho a huelga para reclamar lo que le corresponde», culminó diciendo.

