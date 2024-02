Desde UCRA indicaron que hasta el momento no hay novedades sobre el sueldo para los trabajadores

El delegado de UCRA, Javier Oviedo en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del encuentro entre gremialistas, trabajadores y el intendente de la ciudad, Jorge Jofré para hablar acerca del tema colectivos. Explicó que aún no hay novedades en lo que hace a los sueldos.

Oviedo comenzó diciendo: “estuvimos reunidos con el Intendente de la ciudad con el fin de encontrar una solución a toda esta situación del transporte en relación a la medida de fuerza que venimos llevando adelante, de todas maneras hay que decir hasta el día de la fecha no tuvimos novedades en relación al pago de sueldos porque la empresa manifiesta no contar con los fondos para el pago de los sueldos”.

“No hemos tenido novedades, pero somos optimistas a que en cualquier momento nos llamen y nos digan que ya están los sueldos acreditados”, explicó.

Reunión con el Intendente

“Lo que hemos tenido con Jofré fue una charla acerca de cuál es la situación y de cómo se sigue. El trabajador ha mostrado la buena predisposición para hacerle frente a la situación, pero no tenemos novedades de los salarios y necesitamos de esto para arrancar con nuestro trabajo”, acotó en relación a lo que se habló el día viernes.

Sin novedades

“Hasta el momento no tenemos novedades por parte de la empresa porque los que deben abonar los salarios es la empresa, es por ello que estamos a la espera”, explicó.

Consultado acerca de si las unidades están en Formosa, dijo que los coches están y “estamos a la espera de que esto se destrabe y salimos a la calle nuevamente como siempre y como nos gustaría que pase”.

“Los ánimos de los trabajadores no es el mejor, porque se les esta complicando llevar el pan de cada día a sus hogares. Están por un lado los trabajadores y por el otro los usuarios”, cerró.