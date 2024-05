Desde una casa de electrodomésticos indicaron que hay que esperar «el despegue» de la economía

El encargado de Musimundo, Hector Fachini en contacto con el Grupo de Medios TVO en relación a la situación del sector, al mismo tiempo que habló acerca del programa Cuota Simple.

Fachini comenzó diciendo: “nosotros evaluamos la situación de acuerdo a las expectativas que tenemos, es decir si tenemos expectativas muy altas, no será lo esperado, pero si de repente está dentro de los parámetros de los tiempos que corren podemos decir que estamos cumpliendo con las mismas”.

Al mismo tiempo indicó “hay que amoldarse a cierto nuevos parámetros que estamos viviendo y esperar a que las cosas comiencen a caminar”.

Cuota simple

En relación a este programa señaló, “esto es más complicado, por más que se llame cuota simple, porque nosotros estamos atados a un 70 por ciento de empleados públicos que hay en Formosa, es por ello que por mas simple que sea la cosa, si los salarios no van acomodándose también se complica porque también hay que comer y pagar cosas, esto es algo que complica nuestras cosas”.

Explicó “de todas maneras hay que decir que hay provincias que están un poco mejor que nosotros, que tienen una respuesta inmediata. Tenemos que seguir apuntando a que esto va a mejorar y siempre depende de que los sueldos van acompañando a este nuevo reacomodamiento”.

Asimismo, indicó que los intereses aplicados dependerán de los intereses que apliquen las grandes compañías con la prestataria de estos servicios, que son las tarjetas de créditos, pero en su mayoría no tienen intereses.

En relación a si han bajado de precio los electrodomésticos Fachini explicó que “esto por ahí no se ve mucho porque los productos que se hoy consumimos se han adquirido la temporada anterior, pero aun el proveedor nos dice que solo nos entregarán los productos de contado, aun no hay por parte de los proveedores una financiación a varios meses”.