Desde «Unidos por el Dolor» cruzaron a diputado nacional por sus dichos sobre las estrellas amarillas

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Beltrán Benedit, generó una gran polémica tras asegurar que las estrellas amarillas, utilizadas para señalizar sitios en los que murió una persona víctima de un accidente de tránsito, son “paganas” y reemplazan la tradicional cruz de la religión católica.

Esta argumentación la utilizó para justificar su decisión de no acompañar un proyecto que buscaba declarar de interés un congreso de seguridad vial de la ONG Estrellas Amarillas. “Quiero fundamentar por qué no acompañé el punto 11 que declara de interés el congreso de Estrellas Amarillas. Ustedes saben que este país nació católico, es mayoritariamente católico y seguramente seguirá siendo católico”, comenzó diciendo el funcionario de Entre Ríos, quien además es ingeniero en Producción Agropecuaria de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En esa línea, indicó que, además de contar con costumbres y hábitos propios de esta creencia, “está reflejado en uno de los artículos de la Constitución que dice que adopta la religión católica”.

Y añadió: “con todo respeto por la forma de expresarse en esos momentos de dolor de esas circunstancias y por la libertad de culto, que también está garantizada, quiero decir que no puedo acompañar declarando de interés lo que podríamos llamar ‘expresiones paganas’, más cuando van en reemplazo de nuestra tradicional cruz”.

Ante lo ocurrido, la Fundación Estrellas Amarillas repudió los dichos del funcionario a través de un comunicado en redes sociales. “Los familiares de víctimas de tránsito consideramos desafortunadas e inapropiadas las declaraciones del diputado nacional Beltrán Benedit de LLA Entre Ríos, que muestra un profundo desconocimiento sobre las actividades de Estrellas Amarillas y el significado del símbolo”, comienza la carta que fue publicada en su cuenta de Instagram.

La organización expuso que, a 19 años de la instalación de la primera estrella, la iniciativa se extendió en todo el país “como un ícono de resiliencia y amor”. Este símbolo -que se coloca en rutas y calles del país en donde ocurrieron siniestros viales fatales- tiene como objetivo “concientizar a la población” sobre la problemática del tránsito.

Las estrellas incluyen no sólo la fecha del accidente, sino la edad y el nombre de cada víctima. Además, las cinco puntas representan los valores de la memoria, prevención, ley, justicia y educación.

Incluso, desde el 1 de abril de 2020, para conducir, todos los centros emisores de la licencia nacional deben incorporar el símbolo de Estrellas Amarillas en los manuales de estudio para el curso teórico, gracias a una decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En ese sentido, cualquier persona que quiera obtener o renovar su licencia de manejo debería estar familiarizado con el ícono.

Repudio desde Formosa

Por su parte, a través de su cuenta de Facebook, desde Formosa Unidos replicaron el comunicado de Estrellas Amarillas, cruzando al legislador y le pidieron que se informe sobre el significado: “Los familiares de víctimas de tránsito repudiamos las palabras del diputado Beltran Benedit por no informarse sobre el significado del cartel con Estrella Amarilla. Ya pasaron 19 años de la instalación de la primera estrella. Con el pasar del tiempo se extendió en toda la Argentina como un icono de resiliencia y de amor.

Esa estrella es un indicativo en memoria de un ser que murió en ese lugar por la negligencia de alguien. De esta forma los gobiernos pueden tomar las medidas adecuadas para que no se repita el hecho.

La estrella representa a un ser amado que murió en un hecho vial. Hoy este símbolo tiene el apoyo de referentes del ámbito Nacional, Provincial y Regional. Es un cartel vial utilizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya que es considerado una señalización vial nacional.

Al ocupar un cargo importantísimo que la sociedad brindo con un voto, los diputados y senadores tienen la obligación de instruirse y tomar conocimiento del origen de este icono , que no representa a ningún símbolo religioso ni político. El trabajo en el Congreso de la Nación debe hacerse con convicción e información del mismo. Por lo tanto repudiamos los dichos del diputado Benedit”.