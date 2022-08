Desde UTA alertan de un posible paro de colectivos por falta de pago de sueldos

Compartir

El gremio que nuclea a los trabajadores de la empresa Crucero del Sur, advirtió que la misma aún no ha depositado los sueldos y que el plazo se ha vencido por lo que podrían adoptar una medida de fuerza que suspenda el servicio. «Nadie se acerca a darnos una solución a la crisis que está enfrentando el transporte», advirtió Diego Mendoza, secretario general de la UTA, al Grupo de Medios TVO.

«En el día de hoy han salido muy pocas unidades, ayer a la tarde no tuvimos más colectivos, estamos muy preocupados, ayer en conversación con el gerente nos manifestó que no va a poder pagar el sueldo, tenemos vencimiento el día de hoy (jueves) y se vienen nuevos problemas. Nadie se acerca a darnos una solución a la crisis que está enfrentando el transporte», agregó en ese sentido Mendoza.

La medida de fuerza se daría en una semana en donde el servicio fue deficiente por las pocas unidades en circulación debido a la falta de combustible, lo que afecta a cientos de usuarios luego del receso invernal. » Lógicamente no alcanza, al ritmo que vamos nos quedamos sin colectivo en la ciudad», señalaron desde el gremio.

«Hoy que se anuncie un paro, en qué puede afectar si los colectivos prácticamente no están en la calle, de igual modo páramos y acompañamos con los compañeros para que ésto se solucione definitivamente. No sé quién tendrá que arreglar la cuestión pero no podemos andar todos los meses con los mismos miedos si cobramos o no, quiero que ésto se termine», mencionó el gremialista.

La crisis del transporte parece agravarse y no encuentra una solución hasta el momento. La frecuencia de las unidades hace que las paradas se vean colmadas en los horarios de mayor movimiento en la ciudad. Para el gremio, debe existir una decisión política para subsanar el estado del servicio.

«Acá no hay voluntad política, puede venir otra empresa pero si no está la otra parte, política que tiene que estar en subsidios, vamos a volver a estar en la misma. Me animo a decir que no es un problema empresarial, se trata de problemas políticos y alguien tiene que poner lo que hay que poner, alguien lo tiene que decir y salir a hablar como es, tampoco estar esperando a quedarnos sin trabajo. La verdad estoy muy preocupado y le pido a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto porque a este ritmo nos quedamos sin transporte», remarcó Mendoza.

Otra de las consecuencias de esta situación que tienen los chóferes, son las agresiones verbales por parte de los usuarios. «Las agresiones van a pasar, la violencia hacia nosotros existe lógicamente por todas estas cuestiones».

«Hay que poner más plata de provincia, del municipio, de algún lado tiene que salir la plata porque esa plata es la que no está llegando y genera todos los problemas. Hay un costo operativo en el cual está contemplado el combustible, las gomas, repuestos; hoy por hoy no se puede ni hablar de sueldos, me manifestó el gerente que no tiene para abonar los sueldos», finalizó Mendoza en la antesala de una medida de fuerza.

