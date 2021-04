UTHGRA: “Antes de tomar una medida drástica, hay que evaluarla entre todos”

Compartir

Eusebio Salinas, secretario general de UTHGRA seccional Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al anuncio de nuevas restricciones que realizará hoy el gobierno provincial, tras el DNU de Nación que implica cierres en casi todos los sectores ante el avance de la segunda ola de coronavirus.

“Estamos esperando a ver qué decisión toman acá, dijeron que estaban evaluando qué pasos seguir en Formosa, lo que yo estaba hablando con Matías Orozco (de FEHGRA) es que estaba pidiendo diálogo con los funcionarios, en su momento pedí diálogo entre la cámara de empresarios, los trabajadores y el gobierno porque cuando pasa una cosa así hay que tener en cuenta que no solo al sector gastronómico sino que a la parte privada le toca muy profundo esto y hay muchas familias que cada vez estamos peor en este tema, antes de tomar una medida drástica hay que charlar y evaluarla”, expresó.

“En todo el país los gastronómicos estamos mal, creo y tengo esperanzas de que el gobierno no tome medidas porque ahí terminan de fundir la actividad porque si con esta posibilidad que nos dio de trabajar de martes a domingo estamos ahí, se están salvando costos fijos y algunas cosas, no sé qué pasará con más restricciones, ahora se está priorizando que el personal lleve día a día su plata, si se toma una medida drástica a nivel país no sé hasta cuándo aguantará el sector privado y los gastronómicos”, reconoció Salinas.

Asimismo aseveró que con las nuevas restricciones, “nos vamos a ver afectados todos, hoy la actividad privada está mal y con otro esfuerzo más que no sabemos si termina el 30 de abril se pone muy difícil, así empezamos el año pasado, cuando nos dimos cuenta pasaron 8 meses, fueron 15 días, después otros 15 más, todo este tiempo no vamos a poder aguantar”.

“Tenemos fe de que esto pase pero cada vez se siente más, tenemos el testeo permanente en todos los lugares de trabajo y los empleados están desesperados, nunca se vivió una cosa así y en lugar de mejorar, la gente que rige los destinos del país no sé si realmente perdieron la brújula o qué pero estamos mal”, lamentó Salinas.

“Tengo entendido que en algún momento nos van a convocar a dialogar porque estamos mal, no sé qué le informan al gobierno aquellos que deben hacerlo, creo que alguna solución tienen que dar de parte del gobierno, va a llegar un momento en que no van a poder cumplir con la luz, el agua, con los impuestos de obra social y demás hace mucho que algunas empresas ya no están pagando, va a llegar un momento en que no van a poder pagar los costos fijos como luz y agua, a fin de mes los impuestos no perdonan, hay que pagarlos sí o sí”, aseveró.

De la misma forma Salinas señaló que “el virus no está solo en bares, restaurantes y hoteles, está disperso en todos lados, hay que cuidarse, tomar distancia con todos los protocolos y seguir trabajando, un país que no produce no avanza, no sé qué mirada tienen los políticos, está bien priorizar la salud, pero también prioridad es el trabajo, un país que no produce a dónde llega”.

“Todo el año pasado hemos presentado notas, incluso por semana, hubo un acercamiento con el gobierno, después quedamos en pausa, la última vez que dialogamos les dijimos que se tendría que haber armado una mesa y dialogar entre todos, nos dijeron que sí, pero hasta ahora no pasó nada de eso, no se pudo dar, son ellos los que rigen el destino de la provincia, los que tienen que llamar, no podemos exigir que nos sentemos si no hay apertura de diálogo”, finalizó Salinas.

