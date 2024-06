Desde UTHGRA señalaron que la situación del sector en muy complicada

El secretario general de UTHGRA, Eusebio Salinas en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación del sector y aseveró que la situación es muy complicada para los empresarios gastronómicos. Al mismo tiempo indicó que “la gente solo está aguantando”.

Salinas comenzó diciendo: “el rubro a nivel país está muy mal porque los costos de los servicios y los sueldos se hace cuesta arriba”.

“Con lo que ganábamos en el gobierno anterior, la gente podía darse un mimo y compartir con la familia una comida en un restaurante o cafetería pero ahora es muy difícil”, agregó.

Explicó también, “ahora da pena pasar por algunos locales donde se puede ver tan solo unas cuantas mesas ocupadas y el resto nada. Es una verdadera lástima lo que sucede porque habíamos comenzado a repuntar después de la pandemia”.

En relación a si ha cerrado algún local, explicó “se van achicando los horarios o bien van cerrando directamente, porque los costos se han encarecido mucho realmente y las mercaderías no paran de subir. Nos están diciendo que la inflación está bajando, pero uno va al supermercado y te das cuenta de que la realidad no es esa, todos los días las mercaderías aumentan. Nos venden que el país está bien, no vemos donde si hay rubros que no han despegado económicamente”.

“Gracias a Dios, hablando con los empresarios nos dijeron que iban a aguantar unos meses más y si no hay un repunte en las ventas, van a tener que cerrar, pero estamos viviendo la misma situación que la pandemia”, manifestó.

“Tenemos que decir que ésta situación económica se da en todos los rubros, esto es algo general y da pena porque nos quieren decir que está todo bien y sinceramente todos estamos aguantando”, cerró diciendo.