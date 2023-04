Desde Voz Docente aseguran que hay un silencio del Gobernador frente a temas cruciales

A través de un comunicado de prensa, el gremio Voz Docente reflejó su preocupación ante el silencio por parte del gobernador Gildo Insfrán para tratar temas inherentes a la situación económica y social del país.

El secretario de la agremiación, Manuel Pereyra indicó «el gobernador Gildo Insfrán se reunió con intendentes para hablar de las obras que, supuestamente, se realizan en cada localidad y comunicarles el desdoblamiento de las elecciones en Formosa, pero no dice una sola palabra -al menos públicamente- de la dura realidad socioeconómica de la provincia y el país».

«No se le escucha al primer mandatario una sola opinión sobre el aumento vertiginoso de la pobreza en los últimos años; tampoco un comentario sobre el aceleramiento de la inflación y la pérdida brutal de poder adquisitivo de los salarios», añadió.

Asimismo, señaló como siempre ocurre, al titular de Poder Ejecutivo le brotan críticas cuando las desventuras coinciden con tiempos en que no gobierna el Justicialismo a nivel nacional, y cierra la boca cuando son administraciones de ese signo las que deparan angustias como las actuales.

«El ritmo inflacionario, ante el cual Insfrán se hace el distraído, provoca que los salarios públicos en la provincia pierdan poder adquisitivo mes a mes; fenómeno que tampoco pareciera preocuparle», manifestó el titular del gremio de los docentes.

«Los estatales, y la docencia en particular, necesitan una recomposición urgente de sus haberes, ya no sólo para no seguir perdiendo terreno en la carrera contra una inflación que se desató al galope, sino para cubrir sus necesidades básicas», continuó.

Aseveró que «Insfrán parece desconocer que la enorme mayoría de los agentes públicos provinciales, en términos salariales, están hoy por debajo de la línea de la pobreza; algunos, incluso, bordeando la indigencia, o cayendo directamente en ésta, como muchos municipales del interior».

“Lo peor que puede hacer un gobernante es no ocuparse de la realidad social que lo rodea. Administrar pobreza no es gobernar bien, en todo caso es mantener un estatus quo que «rinde» en tiempos electorales como el que atravesábamos, porque la pobreza genera dependencia política”, se explayó.

«El gobernador y sus ministros se jactan continuamente de que Formosa es una provincia desendeudada y bien administrada económicamente, por lo que tendría superávit. Lo menos que debería hacer entonces el gobierno –además de promover la actividad privada para que haya más empleo en ese sector- es ocuparse de las necesidades de los trabajadores que dependen de un sueldo del Estado para vivir», opinó.

«Como representante de una porción importante de la docencia formoseña insistimos en reclamar, pues, el adelantamiento para este mes del 24 por ciento de aumento previsto para junio. No sería un acto de justicia, porque los salarios públicos padecen un tratamiento injusto de larga data en nuestra provincia, Sería, apenas, un paliativo frente a la tormenta económica que hace subir los precios todos los días generando incertidumbre y pesar en miles hogares», puntualizó Pereyra.

