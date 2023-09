Voz Docente: «El gobierno provincial no discute salarios, solo decide»

El secretario general de Voz Docente, Manuel Pereira en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de como se desarrollaron las dos jornadas de paro y aseveró que hubo buen acatamiento en toda la provincia. “En el interior superó el 70 por ciento de acatamiento», indicó,

Pereyra comenzó diciendo: «transitamos el segundo día del paro del acto de protesta y con respecto a la agremiación Voz Docente que se ha decidido el pasado 5 de agosto».

«Recorrí las instituciones educativas y hemos relevado las escuelas del interior provincial y debemos decir que acatamiento es muy importante. En el interior superó el 70 por ciento de acatamiento», añadió.

En relación a cuáles son los motivos de la medida de fuerza indicó que indicó que esto obedece a la devaluación que hemos sufrido y esto no ha sido devuelto al bolsillo de los trabajadores. Hemos solicitado también que los salarios igualen la canasta básica de alimentos. «Ya necesitamos casi 300 mil pesos para no estar por debajo de la línea de pobreza, el sueldo inicial del docente en Formosa es de 165 mil pesos y la brecha es muy amplia».

Señaló también que se encuentran a la espera de que también que se tomen medidas de urgencia en la provincia, de todas maneras, “vamos a ver cuáles serán las próximas medidas a seguir. Creemos que el Gobernador convocará a los gremios y anunciará el aumento salarial para los trabajadores estatales”.

Bono

En relación al pago del bono, el gremialista señaló «es por ello que nosotros queremos participar porque nosotros rechazamos el bono dado por el ministro de Economía de Nació, eso cada provincia debe adherirse o no y lo que nosotros solicitamos es que esta suma forme parte de un incremento salarial, que se adhiera al básico y que sea para todos los trabajadores del Estado. Debe ser un incremento salarial no un bono».

Por último, manifestó «el gobierno no discute salarios, solo decide y nosotros vamos a esperar a ese día que llamará a la prensa y a los gremialistas para hablar acerca de economía».