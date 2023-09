Desde Voz Docente consideraron el aumento salarial como «mezquino, insuficiente y devaluado»

El secretario general de Voz Docente, Manuel Pereyra en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del aumento salarial otorgado por el Gobernador Insfrán y aseguró que entre los gremios había otra expectativa en cuanto al anuncio al que consideró mezquino, insuficiente y devaluado. Por otra parte, cargó contra los gremios que han participado de las negociaciones «no pueden aceptar estos aumentos por debajo de la línea de pobreza».

Pereyra comenzó diciendo: «nosotros ya estamos viendo y analizando el incremento salarial el que podemos decir que es mezquino e insuficiente y devaluado, lamentablemente la expectativa que teníamos era otra porque teniendo en cuanta la devaluación del 22 por ciento, el tiempo transcurrido desde el 15 de agosto a hoy, más de un mes y decimos que la reacción fue muy tardía del Gobernador».

«Además hay que tener cuenta que el mes de febrero para este incremento salarial, implica que hay una pérdida de varios puntos que calculamos será del 20 por ciento», añadió.

Y aseveró «hay que recordar que también habrá subas en el costo de los servicios y eso licua el anuncio de Insfrán. Acá no hay que echarles la culpa a los formadores de precios porque ellos mismos lo son, el incremento de la luz y el agua, ellos saben lo que va a ocurrir con el aumento del sueldo y el costo que tendrán los servicios».

«Nosotros pedimos que se tenga en cuenta la Canasta Básica de Alimentos porque el sueldo básico de los trabajadores formoseños es muy bajo. Es muy poco lo que se ha anunciado porque no va a servir para cubrir el aumento de la luz ni del agua», explicó.

Manifestó que en el sector les ha llamado la atención que hay algunas provincias que homologaron el bono anunciado por el ministro de Economía de la Nación de 60 mil pesos en dos cuotas y algunas provincias han dado mucho más de ese anuncio, mas el incremento salarial «este bono que iba a venir a paliar algo del bolsillo devaluado del trabajador formoseño».

A su vez criticó a los gremialistas que se han sentado a negociar este aumento «los proclamadores del modelo formoseño, aseguran que con este anuncio del Gobernador le ganamos a la inflación, pero no dicen que el básico del trabajador es bajísimo porque hay que recordar que los docentes tenemos un básico de 78 mil pesos y la administración pública creo que menos, es por ello que este 25 por ciento no mueve mucho la aguja».

«Lastimosamente no sabemos cuál es la negociación que llevan adelante con los secretarios generales porque como ellos dicen que han discutido salarios, dejan mucho que desear esos representantes de cada gremio porque no pueden aceptar esos incrementos que están por debajo de la línea de pobreza y mas aun conociendo el básico de cada uno de los trabajadores».

En relación a si se llevará adelante alguna medida al respecto indicó «septiembre es un mes muy especial porque tenemos el día del Maestro, del Profesor, del Estudiantes, hay actividades todo el mes y nosotros le queremos dar ese espacio a los jóvenes, de todas maneras, nosotros vamos a hacer una consulta porque el sábado hay reunión y ahí veremos cuales serán las acciones a seguir, pero seguro las medidas de acción serán para después de este mes».

