Desembolso provincial de más de $ 26 mil millones para diferentes sectores afectados por el ASPO

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, informó este lunes sobre diferentes medidas económicas y sociales, financiadas por el tesoro provincial, para asistir a diferentes sectores que fueron afectados por el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), y en este sentido, garantizar el acompañamiento y asistencia a los formoseños y formoseñas.

“Este lunes vence la inscripción para el Subsidio Complementario de Emergencia al Trabajo que financia el Gobierno de la provincia, como así también la inscripción para cooperativistas que por las medidas implementadas no pueden trabajar durante este mes. Inclusive, si les falta algún tipo de documentación, podrán presentarlo en los días sucesivos” recordó el ministro.

En este marco, comentó que el beneficio alcanza a los trabajadores registrados en empresas que percibieron el último ATP nacional en diciembre de 2020, y que “esa base de datos nos permitió reiterar un pago del ATP, pero de manera provincial, a aquellas Pymes formoseñas que en este momento se ven privadas de prestar su trabajo”.

A este lunes 31, se registraron 75 Pymes formoseñas por una nómina de 912 trabajadores y trabajadoras que recibirán 20 mil pesos cada uno, y representa un desembolso del tesoro provincial de 18.240.000 pesos.

La Asistencia a Trabajadores Cooperativistas, asistirá con una suma por 12 mil pesos a cada asociado y asociada a la cooperativa; “se han presentado 30 cooperativas, abarca a 650 cooperativistas, y representa un desembolso provincial de 7.800.000 pesos”, detalló Ibañez.

En este orden, el ministro instó a la población que, ante consultas pendientes, recurran a las diferentes redes sociales del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

Señaló que, a las medidas de la provincia en beneficio de los trabajadores, trabajadoras, y cooperativistas, se suman las medidas implementadas desde el Estado nacional, como la ampliación del programa Repro II.

Por un lado, explicó, se incrementó el monto máximo del beneficio a 22 mil pesos por relación laboral para los empleadores encuadrados en los sectores críticos y salud (que en abril llegaba hasta los 18 mil pesos), además, podrán reducir al 100% las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se exime de la obligación de presentar balance.

A su vez, se amplió el listado de actividades consideradas críticas, incorporando a los comercios de rubros no esenciales (indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros); comercio de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación (kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio)

En cuanto a los trabajadores independientes, deberán contar con al menos dos aportes en los últimos seis meses en el régimen de monotributo y/o autónomo y presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales, entre mayo de 2019 y del 1° al 24 de mayo de 2021. Para el caso de ser empleadora o empleador deberá registrar un nivel de liquidez corriente inferior al valor que establezca el Comité de evaluación y seguimiento del Repro II.

Por último, indicó que este beneficio alcanza a la gastronomía, el turismo, el transporte, las industrias culturales, las actividades deportivas y de esparcimiento, el comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación y a las peluquerías y centros de belleza.

