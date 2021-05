Desesperada búsqueda de Abigail en Mendoza: los perros detectaron un rastro e intensifican los rastrillajes en una cancha de fútbol

Compartir

Linkedin Print

La joven fue vista por última vez el 15 de abril, cuando se bajó del colectivo para volver a su casa después de encontrarse con una amiga en un bar. Hay tres detenidos.

El 15 de abril pasado Abigail Carniel, una adolescente de 18 años, se bajó de un colectivo para volver a su casa de la localidad de Las Heras en Mendoza pero nunca llegó. Tras casi un mes de búsqueda, un rastro detectado por los perros adiestrados de la policía concentró los rastrillajes en los alrededores de una cancha de fútbol. Hay tres detenidos por el caso.

Este martes uno de los animales del grupo voluntario Kunti K-9 empezó a ladrar de forma insistente sobre una placa de cemento recientemente construida que se encontraba detrás del Club Jorge Newbery y hasta ese lugar se acercaron los Bomberos del Cuartel Central para romper ese contrapiso, excavar y así verificar si debajo están los restos de la chica desaparecida.

En medio del procedimiento, se presentaron dos hombres y una mujer que dijeron ser los encargados del predio y por ese motivo, si bien sus nombres no aparecían previamente en la investigación, fueron aprehendidos hasta constatar o descartar su posible vinculación con lo que le haya ocurrido a Abigail.

La principal hipótesis en la causa sostiene que la joven se vio envuelta en un conflicto por la venta de drogas en el barrio Sargento Cabral, donde fue vista por última vez, y no descartan que pudiera ser atacada para evitar denuncie o identifique a alguien.

Abigail desapareció la madrugada del jueves 15 de abril cuando, pasada la medianoche, volvía a su casa después de encontrarse con una amiga en un bar céntrico. Las dos jóvenes tomaron un colectivo, pero solo ella se bajó en una parada de la avenida Boulogne Sur Mer, en el Sargento Cabral.

La otra chica que viajaba con ella se convirtió también en una persona de interés para la fiscalía y, según señalaron los medios locales, le había dado alojamiento a Abigail en más de una oportunidad cuando se iba de su casa. Por este motivo, hubo allanamientos en ese domicilio pero no arrojaron resultados.

El viernes pasado familiares y amigos de la adolescente convocaron a una manifestación pacífica para exigir su aparición con vida. “Como familia tenemos muy poca información por parte de la Justicia”, sostuvo su tía, Marianela, en varios videos que subió a las redes sociales. La mujer pidió además ayuda para difundir la foto de su sobrina y dijo que la última vez que la vieron vestía un jean azul, una remera rosa y una campera celeste.

Desde el Ministerio de Seguridad, se ofreció una recompensa de 200 mil pesos por información que ayude a encontrarla. Quien pueda aportar datos sobre este paradero debe comunicarse a los teléfonos 0800-222-7627, 261-4497138 o 911; o dirigirse a la comisaría más cercana.

Compartir

Linkedin Print