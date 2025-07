Desesperada búsqueda de dos adolescentes en Moreno que llevan 4 días desaparecidas

Chloe Alejandra Danza, de 13 años, y Ludmila Abigaíl Gaute, de 17, son hermanas del corazón. Salieron juntas el pasado sábado para reunirse con un amigo de 30 años en una plaza de Paso del Rey. Cuando llegó la hora de volver, avisaron que iban de camino y que no tenían batería en el celular, pero nunca llegaron. La familia realizó la denuncia al día siguiente, y se las vio por última vez en la estación Moreno del tren Sarmiento, pero aún no las encuentran y la búsqueda es desesperada tras cuatro días sin noticias.

Según le contaron a Infobae fuentes del caso, las menores salieron el sábado desde su casa en la localidad La Reja, del partido de Moreno, hacia el parque donde se vieron con un amigo a quien la madre del corazón de las menores reveló que conoce. Al quedarse sin batería, le avisaron a través del celular del hombre que estaban regresando.

Al ser de noche y no tener más noticias, Gabriela, la madre de las chicas, se comenzó a preocupar. Al día siguiente, radicó la denuncia en la comisaría de La Reja. Como parte de las primeras medidas, la Policía Bonaerense le tomó declaración a la última persona que tuvo contacto con ellas: su amigo mayor.

El hombre, de acuerdo a lo que supo este medio, afirmó que se había reunido con ellas en la plaza y que luego las acompañó hasta la parada de un colectivo que se tomarían para acercarse a la estación de tren en Paso del Rey, que las llevaría hasta Moreno.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la fiscal Luisa Pontecorvo, junto al auxiliar fiscal Pablo Córdoba, no hay imágenes que demuestren que estuvo con ellas en la parada de colectivos.

Sin embargo, gracias a cámaras de seguridad se las vio caminando solas en la estación de Moreno. En el video que encabeza esta nota se puede apreciar cómo las menores van juntas por la estación del tren Sarmiento. Este es la última imagen que se tiene de ellas.

A su vez, según las fuentes del caso, las chicas se manejan con un carnet de discapacidad, por lo que no hay un registro de alguna tarjeta SUBE que pueda aportar más datos sobre sus posibles movimientos.

La fiscalía activó el protocolo de búsqueda y recolección de datos correspondiente para este tipo de casos. También se busca difusión para poder dar con las menores desaparecidas.

Según confirmaron a Infobae, este caso no se puede aplicar la Alerta Sofía. Esta medida es especial para casos en los que se sospecha trata de personas y, de acuerdo con la investigación, no hay indicios de esta situación en la desaparición de Chloe y Ludmila.

El pedido de ayuda de la madre

Gabriela, en diálogo con El Trece, explicó cómo vive desde hace cuatro días sin sus hijas del corazón. A su vez, dio detalles de cómo fue la situación desde que salieron de su casa.

“El día sábado a las 14:20 salieron del hogar para ir a la plaza a pasar el día. A las 7:00, 7:30 de la tarde, tenían que volver a casa, pero no llegaron”, comenzó la madre. “La última contestación que tuvo ella conmigo fue 6.10 o 6.30. Después 8:30 se comunica a través del hombre”, agregó.

“Hay distintas sospechas. Con mi nena de 13 jamás me pasó esto. Ludmila viene de un hogar, de otro lado, pero ella desde los 4 meses que está conmigo jamás tuve problemas tampoco. Se iban a encontrar con un amigo que se conocen por Facebook, que yo ya conocía”, contó sobre la personalidad de las menores.

“En ningún momento del video, ni en un audio que me mandó mi hija, estaba enojada, ni triste, ni nada”, detalló la madre, descartando que sea un acto de rebeldía o enojo por parte de las chicas.