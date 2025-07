Desesperada búsqueda de una madre y sus dos hijos desaparecidos en Formosa

La comunidad formoseña se encuentra en vilo ante la misteriosa desaparición de Carmen Amanda Ortiz Duarte y sus dos hijos, Cristian de 13 años y una niña de 4, desde el mediodía de ayer martes. La angustiante situación, que ha cobrado gran relevancia en redes sociales y medios digitales, fue abordada en una entrevista exclusiva del programa radial “Exprés en Radio” (FM VLU 88.5) del Grupo de Medios TVO con Jacqueline Báez, tía de los menores y cuñada de la mujer.



La familia, residente del barrio Lisbel Rivira, clama por ayuda y colaboración ciudadana para dar con el paradero de Carmen y los niños, quienes fueron vistos por última vez alrededor de las 11 o 12 del mediodía de ayer.

La incertidumbre y la preocupación se han intensificado tras un escalofriante mensaje de texto recibido anoche por el padre de los niños, enviado por el adolescente Cristian, en el que pedía auxilio y manifestaba estar en un lugar extraño y desconocido.



Detalles de la Desaparición y la Angustia Familiar



Según relató Jacqueline Báez, su hermano, el padre de los niños y esposo de Carmen, regresó a su hogar en el barrio Lisbel Rivira, como cualquier día, para encontrarse con la ausencia de su familia.



Solo halló algunos papeles desordenados y el negocio cerrado. Tras intentos fallidos de comunicarse con ellos por celular, la preocupación lo llevó a realizar la denuncia policial en la Comisaría Seccional Cuarta.

Carmen Amanda Ortiz Duarte, de nacionalidad paraguaya y originaria de Luque, reside en Formosa desde hace 17 años y está casada con el hermano de Jacqueline.

La tía de los menores la describió como una mujer de hogar, buena esposa y madre, sin antecedentes de conductas extrañas que pudieran justificar su ausencia. «Estamos muy impactados porque ella es una chica muy buena. Nunca solía salir de la casa si salían para pasear. No sabemos qué es lo que está pasando realmente», expresó Báez, visiblemente afectada.



Pistas Inciertas y un Incomprensible Obstáculo Policial



La investigación se ha visto marcada por versiones contradictorias de vecinos y, lo más alarmante, la aparente lentitud en el accionar policial. Inicialmente, una vecina comentó haber visto a Carmen y los niños ser llevados en moto.

Posteriormente, otro vecino afirmó haber visto a Carmen obligando a los niños a ir hacia una zona cercana a un monte, hacia el Lote 110, llevando una carpeta azul y apurando al menor.



Sin embargo, el punto de mayor angustia para la familia llegó anoche con el mensaje de texto de Cristian, el hijo de 13 años. «Tenemos mensaje de él pidiendo auxilio», reveló Jacqueline, explicando que el niño se comunicó a través de un mensaje de texto común pidiendo un sillón que no sabían dónde estaba y que era un lugar «raro». La comunicación se interrumpió abruptamente. El padre de los niños, quien padece de diabetes, sufrió una descompensación tras la llamada.



La familia se mostró indignada con la respuesta de la policía, que, según Báez, solicitó el Gmail y la contraseña del celular del adolescente para poder rastrear su ubicación. «No tenemos la contraseña ni ni el Gmail del celular. Solamente el pedido de esa operación de esa criatura que no sabía el lugar donde estaba», lamentó Jacqueline, cuestionando la ineficiencia de las autoridades. «No entendemos cómo no pueden rastrear un celular si hay una criatura pidiendo auxilio a su padre y manda mensaje pidiendo auxilio. No entendemos qué hay que esperar a que pase algo grave para que actúen», enfatizó.



Un Llamado Desesperado a la Comunidad



Ante la percibida inacción policial, la familia ha optado por difundir las fotografías de Carmen y los niños a través de los medios de comunicación y redes sociales, con la esperanza de que la ciudadanía pueda aportar cualquier dato relevante.

«Nosotros tuvimos que con este medio publicar la foto de los chicos y de la madre para que esto salga a la luz y la gente ayude comentando o publicando. Porque sinceramente si esperamos, no vamos a encontrar nada ni una solución si esperamos la justicia, digamos», afirmó Jacqueline, expresando su descontento con la lentitud de los procesos judiciales.



Los menores desaparecidos son Cristian Newell, de 13 años, y una niña de 4 años. La familia y los medios de comunicación instan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero o que observe una situación sospechosa, especialmente una madre con dos niños en un contexto inusual, a contactar de inmediato a la policía llamando al 911.