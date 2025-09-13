Desesperada búsqueda: La familia de Luis Rodríguez pide ayuda para encontrar a su padre desaparecido

“Expres En Radio”, el programa radial de FM VLU 88.5, difundió un desgarrador testimonio que ha vuelto a poner en el foco la misteriosa desaparición de Luis Antonio Rodríguez, un hombre de 78 años que se esfumó el 25 de diciembre de 2024. A casi nueve meses de su ausencia, su hija, Cynthia Rodríguez, concedió una entrevista en la que pidió ayuda a la comunidad para encontrar cualquier pista que pueda dar un cierre a la angustia de su familia.

Un 25 de diciembre que cambió todo

La mañana de Navidad prometía ser un día normal para la familia Rodríguez. Cynthia relató que su padre se levantó, compartió un mate, desayunó y, siguiendo su rutina, se sentó en la vereda de su casa en el barrio Bernardino Rivadavia. “Era su hábito salir a sentarse ahí afuera, estuvo ahí más o menos como a las 9, 9:30 de la mañana, él sale a caminar, porque también era su hábito es salir a saludar a los vecinos más por por la fecha que eran, ¿no?” El anciano, que conocía bien la zona, caminó en dirección a la costa del río Paraguay.

La última vez que se le vio fue gracias al aviso de una vecina. Esta persona le comunicó a Cynthia que su padre intentaba ingresar a una zona conocida como la Isla 9, un sendero de monte utilizado por pescadores. A pesar de las advertencias por el calor, Luis logró internarse en el camino. Cynthia acudió de inmediato en su búsqueda, pero solo pudo adentrarse unos metros en el “camino muy feo” sin encontrar rastro alguno de su padre. “La última persona que lo vio fueron ellos y que me dieron aviso, pero no. Pero él logró… Claro. Logró pasar, digamos, hacia esa zona, a pesar de la advertencia.”

Un operativo que no dio resultados

Tras el aviso, la familia contactó a la policía, que de inmediato montó un operativo de búsqueda masivo. Durante siete días, bomberos, personal de vialidad nacional, y vecinos del barrio se sumaron a la labor. “Se lo buscó desde el minuto cero, se sumó la policía, vino montada, trajeron a los canes.” La búsqueda fue incansable, especialmente en las zonas donde se creía que Luis había estado.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se encontró “jamás un rastro de él.” El caso, aunque no se ha cerrado, se ha estancado. Las investigaciones continúan, al igual que la difusión en redes sociales y medios. “Las investigaciones siguen. Eh, no se ha cerrado el caso, se sigue haciendo la difusión a través de las redes sociales… pero como le digo, al no ver algo en concreto, más allá de los testimonios, algunas grabaciones y lo que se sabe, no hay ningún otro indicio que nos marque algo distinto de lo que bueno, sabemos.”

Una familia con el corazón roto

Cynthia describió a su padre como una persona activa, independiente y con todas sus facultades mentales. Aunque padecía de diabetes, era un hombre sano y no tenía principios de Alzheimer. “Era una persona superindependiente, siempre estuvo acompañado, nunca se quedó solo.” Su desaparición es aún más desconcertante por el hecho de que conocía perfectamente la zona, habiendo vivido en el barrio desde los 18 años e incluso habiendo sido presidente vecinal.

La familia, compuesta por cuatro hermanas y los nietos de Luis, solo quiere saber la verdad. “Nosotros necesitamos hoy en día saber qué pasó. ¿Qué fue de él? Porque obviamente es una angustia, es un sentimiento de muchas emociones que, obviamente sí, la vida sigue y todo, pero nosotros necesitamos saber qué pasó con nuestro padre.”

Súplica a la comunidad

Luis Antonio Rodríguez salió de su casa el 25 de diciembre de 2024. Vestía un pantalón de vestir negro, alpargatas oscuras, una remera gris oscura, un chaleco y una gorrita roja. La familia solicita a cualquier persona que tenga información, por mínima que sea, que se comunique con las autoridades.

Para aportar cualquier dato, por favor contactar a:

El 911

Sección Búsqueda de Personas del Departamento de Informaciones Policiales: 370 4307 95

Cynthia Rodríguez y su familia agradecen la ayuda y la difusión, esperando que algún día, una noticia, por pequeña que sea, pueda traer la paz que tanto anhelan. “Con la espera de alguna noticia,” concluyó Cynthia.