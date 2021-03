Desesperado pedido de vivienda de madre de una niña con Síndrome de Apert: “Que analicen mi caso”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Yesica Garcete, madre de una nena de 8 meses que padece Síndrome de Apert hizo público su pedido de vivienda digna para la pequeña, ya que debido a que es madre soltera y no cuenta con mayores recursos para alquilar un lugar en óptimas condiciones deben habitar un lugar que está en pésimas condiciones, lo que traerá aparejada serias complicaciones en la salud de la niña.

“Decidí hacer pública la situación a través de los medios de comunicación, para ver si así me pueden ayudar desde el Estado Provincial. Mi nena se llama Oriana, ella tiene 8 meses, nació con una patología muy rara que se llama Síndrome de Apert, nació con mal formación en manos, pies y cara”, comenzó diciendo.

Seguidamente aseveró que vive en un alquiler ubicado en el barrio Obrero y que “la única ayuda con la que cuento es la de mi mamá”.

“Lo que estoy pidiendo es una vivienda, donde pueda tener en buenas condiciones a mi hija, a través de las redes sociales realicé el pedido y también mostré con un video cómo es el lugar donde estamos viviendo, pero hasta el momento no tengo ninguna novedad, solo me prometen que verán mi caso, pero de promesas no se puede vivir”, comentó la misma.

Asimismo, expuso que cuenta con el certificado de discapacidad de su hija y confió que la niña fue operada de la cabeza el 18 de diciembre pasado, cuando debieron viajar a Buenos Aires. “El lugar en donde estamos ahora está en pésimas condiciones, cuando llueve gotea y entra agua por todos lados, no son las mejores condiciones para ella que deberá seguir sometiéndose a tratamientos y cirugías”, contó.

“Pido al Gobierno de Formosa que me ayude, sé que por ejemplo en el barrio Nueva Formosa hay viviendas que están adaptadas para personas con discapacidad”, insistió.

Consultada por los lugares a dónde recurrió para pedir ayuda, Garcete respondió que “antes de viajar a Buenos Aires, en el mes de noviembre, acudí al Ministerio de la Comunidad donde pedí que me venga a visitar una asistente social, y además solicité la ayuda con mercadería, pero no recibí ningún tipo de respuestas; también me acerqué al IPV”.

“Mi hija necesita muchos cuidados, tengo que estar con ella todo el tiempo, no la puedo dejar dos segundos; necesito que desde el Estado analicen mi caso y me garanticen una vivienda en un barrio que esté cercano a un hospital o centro de salud y que no sea tan lejos en caso de que llamemos a la ambulancia, porque ella se puede descomponer y debo tener una respuesta inmediata; entiendo que mi caso es un poco especial por el problema de salud que ella tiene”, cerró diciendo, con la esperanza de ser escuchada.

