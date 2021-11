Desesperante escenario: vecinos del barrio Sagrado Corazón están sin agua desde hace días

Compartir

Linkedin Print

Vecinos del barrio Sagrado Corazón de esta ciudad, en contacto con el Grupo de Medios TVO denunciaron la desesperante situación que vienen padeciendo desde hace días ante la falta de agua potable, un escenario que arrastran hace tiempo y que se agrava en cada época de altas temperaturas. La jornada de ayer marcaba una térmica de 39 grados en la ciudad y los pobladores, en su mayoría con hijos pequeños, debieron hacer malabares para conseguir agua, ya sea acarreando en bidones, baldes o cargando de otras zonas para así aunque sea tener para tomar.

En ese sentido Ramón, un poblador que hace 11 años habita en la zona, graficó el difícil escenario que atraviesan a causa de la falta de respuestas.

“La verdad es que está jodido el tema, esto no es de ahora, hace 11 años que vivo en el barrio y este problema lo tuvimos siempre, tenemos las mangueras como telaraña, las tenemos que unir según los vecinos, hay veces que se cortan y ahora no tenemos una gota de agua”, explicó.

Aseveró que este problema se da porque “el barrio quedó olvidado, es como si hubiera quedado en un pozo porque la urbanización pasó por arriba, nosotros vivimos sobre la calle Juan José Silva y Primera, pasando el puente y el caño quedó antes del puente, tres cuadras dejaron sin caño, no sé la razón y después sigue y no podemos conectar porque además son muchísimas familias las que viven acá”.

El vecino aseguró que pese a los reclamos que se replican cada año, “hasta el día de hoy jamás tuvimos solución, según dicen esta es una zona inundable y para no incentivar a que se siga metiendo la gente no ponen luz, ni agua, el puente está un desastre, se está cayendo a pedazos, tiene un hueco en el medio y la gente no puede pasar por ahí, no hay caños de agua, es lamentable”, expresó.

“Con el calor que hace tenemos que aguantar estar sin agua, la mayoría acarreamos en baldes, estiramos la maguera y a la noche cargamos un poco, pero no podemos vivir así, no nos dan solución, en el Quebrachito que es el barrio que está del otro lado del riacho, sí les pusieron caños, tienen red de agua y a nosotros no porque es zona inundable supuestamente y aparte son pasillos más estrechos que los nuestros, acá entra un camión, una camioneta sin problemas, es mucho más ordenado y más grande el barrio, hay muchas más familias,además estamos hace mucho tiempo, siempre fue la problemática el agua y la luz, por ejemplo si uno quiere poner una máquina de soldar no aguanta, tampoco un ventilador, no aguanta nada la electricidad y esto es por zonas, en el sector desde el puente y tres cuadras bajando de la Juan José Silva tenemos ese problema, pero ahora nadie tiene agua, los vecinos estiran de una manguera y así consiguen, en mi caso yo estiro desde el barrio Quebrachito que son unos 90 metros de manguera y sale, pero muy poquito”, denunció.

Ramón confió que “no es digno vivir así, se sufre y mucho más por los chicos, somos muchísimos los vecinos y estamos todos en la misma situación. La única solución que encontramos es que pase una red de agua por acá, sino es imposible vivir así, queremos que pase por la Juan José Silva que es la calle principal y está enripiada”.

Aseguró que en visitas al barrio, los funcionarios les prometen soluciones, pero nunca llegan. “Nos dicen que están haciendo, que están gestionando, que no es tan fácil, pero cómo es que hay barrios muchos más nuevos que el nuestro y ya tienen agua, luz en condiciones, este barrio es viejo y super grande, gastan en tantas cosas, que gasten en la gente una vez”, pidió a los funcionarios.

“Cada vez se vive peor y más con el calor que hace, que vengan a vivir un día en el barrio, no sé si van a aguantar. Acá tenemos que cuidar muchísimo el agua, estamos cerca del riacho y usamos de ahí para regar las plantas, para apagar la polvareda y los chicos sufren, pero cuidamos el agua como oro, como hacen en otros países”, finalizó esperanzado de que con la visibilidad del problema, los funcionarios les acerquen una respuesta, anhelada desde hace tiempo.

Compartir

Linkedin Print