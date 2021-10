Desesperante: una mujer que vive hace dos años en situación de calle junto a sus hijos pide ayuda al Estado

Compartir

Luisa Céspedes, una mujer que junto a sus dos hijos se encuentra en situación de calle, pidió al Gobierno provincial un módulo habitacional, e indicó que es una persona con problemas de salud y que se está haciendo tratar en el Hospital Central; además confió que no cuenta con ningún tipo de ingreso económico y que actualmente habita un inmueble prestado ubicado en Salta y Barrera del barrio San Juan Bautista.

«Mi situación es desesperante, porque en este momento estoy en la calle, no puedo pagar un alquiler. Desde hace mucho tiempo que ando así y cuando ya no podía abonar por el lugar tenía que dejar como parte de pago mi cama, colchón o cualquier otro mueble», comenzó relatando la mujer.

Agregó entonces que «ahora ya no tengo nada, solo me quedó un colchón y una frazada y con eso nos estamos arreglando para dormir en el piso con mis hijos».

«Soy mamá de dos adolescentes, ellos dejaron de estudiar porque estamos en situación de calle, yendo de un lugar a otro», dijo.

Seguidamente, Céspedes confió que «en este momento estoy desesperada, no cuento con ningún ingreso económico, ni siquiera la asignación porque los chicos no estudian, tampoco puedo trabajar porque tengo problemas de salud, ahora me estoy haciendo tratar en el Central por hernia de disco, presión alta, problemas del corazón y en los huesos. No tenemos ni para comer, no sé qué vamos a hacer».

«Yo necesito una ayuda urgente, el celular para poder contactarme es 3704989017. Mis hijos perdieron la escuela, ellos son inteligentes, pero no pueden estudiar si andamos de acá para allá. Pido que vaya la asistente social del Ministerio de la Comunidad a ver cómo vivo, ya no puedo más», cerró entre lágrimas.

