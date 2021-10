Desgarrador mensaje de Gianinna a pocos días del cumpleaños de Diego Maradona

Compartir

El próximo sábado 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 61 años. En las últimas horas, su hija Gianinna se mostró muy angustiada por el primer cumpleaños que pasará sin El Diez, por la cercanía de la fecha.

En medio de nuevas denuncias que realizaron las hijas del Diez en contra un hombre que engañó a su padre para quedarse con los derechos de su imagen, la madre de Benjamín Agüero compartió un mensaje desgarrador en sus redes anticipando el primer cumpleaños de su padre después de su fallecimiento. “Creo que mi corazón no está listo para el 30″, expresó la joven, muy triste en sus redes sociales.

De esta manera, la hija menor del futbolista y Claudia Villafañe, se muestra particularmente sensible ante la inminencia de la fecha. Días atrás también había compartido una hermosa imagen del álbum familiar. En ella aparece en primer plano junto a Diego, su hermana Dalma y su hijo Benjamín -fruto de la relación con Sergio Kun Aguero-. Los cuatro sonrientes en una tonalidad en blanco y negro que funciona como contraste a la felicidad que transmiten y como puente a la melancolía de las palabras.

“Encontrarte en los recuerdos, en cada anécdota que me traiga paz al corazón. Apagar la radio, escucharme, escucharte en el silencio. Recordar tus enseñanzas, tu verdadera esencia. Nada ni nadie. Te lo juré, de acá hasta donde estés… Hasta que nos volvamos a encontrar. ¡TE AMAMOS!”, escribió la diseñadora junto a la fotografía. De inmediato, los comentarios y las reacciones se sucedieron, celebrando los recuerdos y entendiendo los motivos de la publicación. Por eso, las palabras de apoyo que seguramente conmovieron a la joven.

Esta semana, Gianinna y Benjamín asistieron a un lugar especial en la liturgia maradoniana. En compañía de su pareja, Daniel Osvaldo, y de su hermana Dalma con su marido Andrés Caldarelli, estuvieron en la Bombonera en el mítico palco de su padre. El mismo en el que vivió tantas jornadas como fanático y donde fue homenajeado días después de su muerte. La cámara de televisión los sorprendió mientras veían el partido entre Boca y Godoy Cruz y un usuario publicó una imagen del palco precedido por una bandera con la figura de Diego con una camiseta mitad albiceleste, mitad xeneize. La diseñadora replicó la imagen con un dos corazones azules y uno amarillo.

Recordemos que el pasado 25 de agosto, la diseñadora de moda recordó una imagen del exfutbolista posando con sus hijas y nietos. “Esta banda te extraña cada día más”, escribió Gianinna en su cuenta de Instagram, en donde compartió la foto y se dirigió directamente a su padre, quien falleció el 25 de noviembre 2020.

No es la primera vez que Gianinna publica dicha imagen. Por caso, la subió en lo que fue la primera publicación desde la muerte de Diego. Lo hizo el 18 de diciembre del año pasado, semanas después de aquel día fatal. En aquella ocasión posteó la foto en color y con un filtro que mostró relieve en los protagonistas que posaban. “Los amo para siempre”, escribió en esa oportunidad la diseñadora de moda.

