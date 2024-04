Designan a Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político tras escandalosa sesión en Diputados

En medio de un escándalo por el intento de la presidencia de la Cámara de Diputados de suspender la reunión de la comisión de Juicio Político, finalmente se pudo avanzar con la designación de Marcela Pagano (La Libertad Avanza) al frente de ese cuerpo clave para el funcionamiento legislativo. Para la perplejidad de todos los diputados presentes, inclusive los oficialistas que completaban el quórum reglamentario de la sesión, el subdirector legislativo de comisiones, Miguel López, anunció en el arranque que la reunión estaba suspendida por decisión de la presidencia de la Cámara, sin precisar detalles sobre los fundamentos de la decisión.

«Hemos notificado a sus despachos, a bloques y autoridades que por indicación de la presidencia se ha suspendido esta reunión», indicó.

Los semblantes de indignación y estupor de los diputados preanunciaban el escándalo, que se apoderó de la escena. El primer en reclamar explicaciones fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien subrayó que Juicio Político «es una comisióon muy trascendente» y recordó que durante casi todo el año pasado se desarrolló en ese ámbito el proceso de acusación a los jueces de la Corte Suprema. «El volumen y la importancia de esta comisión merecen un trato institucional distinto», indicó.

Se sumó a las expresiones de fastidio el radical Fernando Carbajal, quien llegó al extremo de pedir al resto de la oposición que haga un esfuerzo para lograr una mayoría que impida que la conducción de Juicio Político no recaiga en el oficialismo.

«Repudio al presidente de la Cámara (Martín Menem) que sería quien aparentemente ha tomado esta decisión y la preocupación por la degradación institucional a la que se está sometiendo a este Congreso. Es verdaderamente una vergüenza, es una manobra política de aquellos que decían que venían a cambiar», estalló el formoseño.

El representante de la UCR le recomendó al oficialismo que «si tienen problemas internos, que den la discusión interna, pero que no sometan al Congreso de la Nación a este maltrato y esta decadencia de la calidad institucional. Tenemos que soportar todos los días a un presidente (Javier Milei) que descalifica a las instituciones de la democracia, que ataca a la prensa independiente y como si esto fuera poco las propias autoridades de esta cámara con este tipo de actos lo que hacen es seguir atacando el sistema democrático», siguió.

«Pido que hagamos un esfuerzo de generar una mayoría que ponga la presidencia de esta comisión en manos de la oposición en tanto es un organismo de control del Poder Ejecutivo. Es necesario que actuemos con firmeza para asegurar la democracia en este país», finalizó Carbajal, cuyo pedido no tuvo el eco esperado entre sus pares de la comisión.

El siguiente en tomar el uso de la palabra fue Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), quien advirtió sobre la «enorme irregularidad» que se estaba produciendo.

«La propia Constitución Nacional tiene a esta comisión en un lugar destacado de su plexo normativo. Lo menos que uno estaría esperando es explicaciones del bloque oficialista de modo tal de saber en qué situación nos encontramos y cómo hemos llegado a este que es un verdadero bochorno».

«Se tiene que hacer cargo el presidente de la cámara que es el responsable institucional de la conducción de este cuerpo. Le pido al bloque oficialista que nos brinde alguna explicación al respecto», remató el radical kirchnerista. Sin esquivar la situación, el diputado nacional de La Libertad Avanza Oscar Zago contestó que no sabía que era lo que había ocurrido para que se suspendiera la reunión, y se mostró tan sorprendido como los opositores.

«El presidente de la Cámara de Diputados no nos comunicó a los miembros de esta comisión que se iba a suspender, por eso estamos presentes aquí. Nos hemos enterado en este preciso momento. Estamos cuatro miembros, falta un solo miembro de nuestro bloque. Pedimos disculpas de nuestro bloque», expresó.